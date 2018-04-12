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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: Можем потерять биатлон, как мы теряем лёгкую атлетику

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Источник: РИА "Новости"

«Как только IBU и Бессеберг приняли решение, что этап Кубка мира пройдёт в Тюмени, стало понятно, что ситуация будет накаляться. Потому что скоро выборы руководителя этой организации.

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Антироссийская партия очень сильна. Как только активизировался кудрявый Родченков, было ясно, что — это «ж» не спроста. Пошли обыски, ясно, что продажи телеправ — дело второе. Всё закручено на истории, связанной с россиянами. Сейчас эта ситуация будет нарастать, как снежный ком.

На кону вопрос существования биатлона в России. Ситуация может превратиться в ситуацию с лёгкой атлетикой. На Игры в Корее допустили четырёх человек. Если предположить, что с остальными спортсменами будут проблемы, то мы можем вид спорта в стране потерять, как мы теряем лёгкую атлетику.

Но в лёгкой атлетике у нас есть звёзды мирового класса. Все знают, что Ласицкене, Шубенков и остальные представляют России. В биатлоне такой ситуации нет. В биатлоне нам ещё предстоит вырастить лидеров, но как их растить, когда сейчас всё так тревожно.

Конечно, всё связано с выборами. Много людей не хотят, чтобы Бессеберг был президентом IBU. Бессеберг сделал из местечкового, любительского вида спорта — суперпопулярный европейский вид. Привлекательный и богатый.

Когда читаешь высказывания Самуэльссона, то хочется спросить, а где бы ты был, мальчик? Огромное внимание спонсоров. Но и великие звёзды молодцы. Бьорндален, под которого спонсоры приходили, Магдалена Нойнер, Фуркад сейчас. Северной Америке честь и хвала, что она пытается принимать у себя этапы, но всё помешано на абсолютной ненависти к России.

Говорить сейчас о медалях Устюгова, то это смешная история. Но сейчас за дело взялась ВАДА. А вторым в ванкуверском масс-старте был Фуркад. Все же помнят.

Я не склонен сейчас смеяться. Очень много мы это делали. Отсутствие презумпции невиновности, показания одного свидетеля, который меняет внешность.

Анонимные свидетели — «анонимные» здесь ключевое слово. Сейчас второй человек в IBU — Виктор Майгуров — должен вести борьбу на внешних фронтах. Мы говорим, что нам не хватает россиян в международных федерациях, но здесь у нас второе лицо федерации. Важна работа. Надеюсь, мы сейчас её ведём, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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