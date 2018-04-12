Бессеберг: Родченкову хочется привлечь к себе внимание

Источник: РИА "Новости"

«Это неправда, что я скрывал положительные допинг-пробы. Я не прятал допинг-пробы ни одного мошенника.

Не знаю, как возникла эта ситуация. Если честно, думаю, что Родченкову хочется привлечь к себе внимание. Он сделал заявление в интервью для NRK — в то же время наши юристы, которые ведут расследование по России, не могли выйти с ним на связь. Он был главным свидетелем, но не появился, когда разбиралась апелляция 39 российских спортсменов.

Что касается обвинений в получении взяток, то не получил ни одного доллара, ни евро. Я не брал деньги для того, чтобы продвигать интересы России.