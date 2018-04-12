Бессеберг покинул пост президента IBU на время допингового расследования
ТАСС, 12 апреля. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг покинул свой пост на время допингового расследования. Об этом сообщает
ТАСС, 12 апреля. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг покинул свой пост на время допингового расследования. Об этом сообщает
В среду IBU сообщил, что Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации средств массовой информации, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.
Бессеберг проинформировал исполнительный комитет IBU, что он покидает свой пост на время расследования. Первый
Также по решению исполкома IBU на время расследования приостановлены полномочия Рёш на посту генерального секретаря организации.
Бессеберг возглавляет IBU с 1993 году. В этом году заканчивается его срок на посту главы организации. Ранее он заявлял, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Выборы главы IBU пройдут во второй половине 2018 года.