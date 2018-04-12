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13:25 (мск), источник: ТАСС

Бессеберг покинул пост президента IBU на время допингового расследования

ТАСС, 12 апреля. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг покинул свой пост на время допингового расследования. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В среду IBU сообщил, что Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации средств массовой информации, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.

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Бессеберг проинформировал исполнительный комитет IBU, что он покидает свой пост на время расследования. Первый вице-президент организации россиянин Виктор Майгуров отказался от своего законного права взять на себя функции главы IBU. На время проведения расследования исполнять обязанности президента IBU будет вице-президент по финансам австриец Клаус Лейстнер.

Также по решению исполкома IBU на время расследования приостановлены полномочия Рёш на посту генерального секретаря организации.

Бессеберг возглавляет IBU с 1993 году. В этом году заканчивается его срок на посту главы организации. Ранее он заявлял, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Выборы главы IBU пройдут во второй половине 2018 года.

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