Бессеберг покинул пост президента IBU на время допингового расследования

В среду IBU сообщил, что Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации средств массовой информации, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.

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Бессеберг проинформировал исполнительный комитет IBU, что он покидает свой пост на время расследования. Первый вице-президент организации россиянин Виктор Майгуров отказался от своего законного права взять на себя функции главы IBU. На время проведения расследования исполнять обязанности президента IBU будет вице-президент по финансам австриец Клаус Лейстнер.

Также по решению исполкома IBU на время расследования приостановлены полномочия Рёш на посту генерального секретаря организации.