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13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Бессеберг подозревается в получении взятки в $ 240 тыс

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подозревается в получении взятки на сумму 2,3 млн крон (около 240 тыс. долларов), сообщает NRK со ссылкой на австрийскую полицию.

Источник: РИА "Новости"

Чиновник также подозревается в нарушениях, связанных с допингом. Часть расследования касается чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене (Австрия), коррупционные нарушения относятся как минимум к 2012 году. Бессебергу может грозить до пяти лет заключения за коррупцию, ещё три года — за допинговые обвинения.

Предполагается, что за взятку глава IBU скрыл положительные допинг-пробы российских биатлонистов.

Ранее норвежские СМИ сообщили, что Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами, которые касаются положительных допинг-проб или аномальных показателей крови (биологический паспорт).

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