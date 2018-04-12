Бессеберг подозревается в получении взятки в $ 240 тыс

Чиновник также подозревается в нарушениях, связанных с допингом. Часть расследования касается чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене (Австрия), коррупционные нарушения относятся как минимум к 2012 году. Бессебергу может грозить до пяти лет заключения за коррупцию, ещё три года — за допинговые обвинения.