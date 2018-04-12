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13:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Малышко: После Сочи я глазом не моргнул, как пришла зима, а я остался неготовым

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, почему, по его мнению, результаты спортсменов часто идут на спад после успеха на Олимпиаде.

Источник: РИА "Новости"

«Не было ли такого, что немного упала мотивация? Врать не буду, было такое. Всё было в совокупности. После Олимпиады и ажиотаж вокруг спортсмена большой: не можешь выйти на тренировку и качественно её сделать, не пообщавшись с 10−15 людьми. Раньше тебя не знали, а тут начинаются конференции, совещания, интервью и так далее. И в итоге за лето накапливается огромное количество таких часов, на тренировки остаётся меньше сил и времени. Наверное, поэтому во многих странах послеолимпийский сезон является разгрузочным и от спортсменов требуют мало.

Наверное, так и должно быть, потому что те спортсмены, которые чего-то добились, им тяжело собраться и отработать следующий сезон так же, как олимпийский. Есть, конечно, какие-то единицы, как Мартен Фуркад, но держать себя на такой грани высочайшей — мне кажется, 90% спортсменов просто не могут с таким справиться.

Поэтому произошёл спад. Кроме того команда сильно поменялась, и наша федерация, СБР, тренерский штаб, руководство — все поменялись. Я этих людей не знал, долго искали общие пути работы. И я и глазом не моргнул, как наступила зима, а я остался неподготовленным. Поэтому испытывал огромные проблемы, — сказал Малышко.

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