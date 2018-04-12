Бессеберг: На практике невозможно тестировать всех спортсменов
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал расследование австрийской полиции, которое ведётся против него.
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал расследование австрийской полиции, которое ведётся против него.
«Предполагается, что мы не расследовали подозрительные
Это всегда вопрос — смогли ли мы сделать всё, что возможно. Если бы тестировали каждого, мы бы сделали всё, что в наших силах, но на практике это невозможно, так никто не делает.
Мы следовали правилам, но я не знаю, что об этом думают люди, которые проводят расследование. Даже не думаю, что мне есть что скрывать. Ясно дал это понять и рассказал обо всём, что знаю, когда меня расспрашивали, — цитирует Бессеберга NRK.
Чиновника подозревают в «экономических преступлениях». В рамках операции сотрудничают австрийские и норвежские правоохранительные органы, ВАДА и Интерпол.
72-летний Бессеберг занимает пост президента IBU с 1992 года. Ранее он говорил, что не планирует участвовать в следующих выборах главы организации, которые пройдут осенью.