Бессеберг: На практике невозможно тестировать всех спортсменов

Источник: РИА "Новости"

«Предполагается, что мы не расследовали подозрительные допинг-тесты. Кроме того, российские спортсмены, которые использовали допинг, получали призовые за выступления на Кубке мира в Хохфильцене.

Это всегда вопрос — смогли ли мы сделать всё, что возможно. Если бы тестировали каждого, мы бы сделали всё, что в наших силах, но на практике это невозможно, так никто не делает.

Мы следовали правилам, но я не знаю, что об этом думают люди, которые проводят расследование. Даже не думаю, что мне есть что скрывать. Ясно дал это понять и рассказал обо всём, что знаю, когда меня расспрашивали, — цитирует Бессеберга NRK.

Чиновника подозревают в «экономических преступлениях». В рамках операции сотрудничают австрийские и норвежские правоохранительные органы, ВАДА и Интерпол.