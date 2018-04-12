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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Бессеберг: На практике невозможно тестировать всех спортсменов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал расследование австрийской полиции, которое ведётся против него.

Источник: РИА "Новости"

«Предполагается, что мы не расследовали подозрительные допинг-тесты. Кроме того, российские спортсмены, которые использовали допинг, получали призовые за выступления на Кубке мира в Хохфильцене.

Это всегда вопрос — смогли ли мы сделать всё, что возможно. Если бы тестировали каждого, мы бы сделали всё, что в наших силах, но на практике это невозможно, так никто не делает.

Мы следовали правилам, но я не знаю, что об этом думают люди, которые проводят расследование. Даже не думаю, что мне есть что скрывать. Ясно дал это понять и рассказал обо всём, что знаю, когда меня расспрашивали, — цитирует Бессеберга NRK.

Чиновника подозревают в «экономических преступлениях». В рамках операции сотрудничают австрийские и норвежские правоохранительные органы, ВАДА и Интерпол.

72-летний Бессеберг занимает пост президента IBU с 1992 года. Ранее он говорил, что не планирует участвовать в следующих выборах главы организации, которые пройдут осенью.

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