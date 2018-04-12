М. Фуркад: Уверен, что ряд побед у меня украли биатлонисты, принимавшие допинг

Источник: РИА "Новости"

«Проверки ведутся очень часто, некоторых ловят, но неизбежно и то, что кому-то удаётся проскочить. Я вовсе не думаю, что наш спорт полностью заражён. Да, некоторые победы у меня украли биатлонисты, употреблявшие запрещённые вещества, я в этом уверен. Я выиграл много, мне повезло не ощущать несправедливость. В своей карьере я ничего не украл», — приводит слова Фуркада Le Parisien.

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Также француз ответил на вопрос, что бы он сказал людям, которые связывают его доминирование в биатлоне с употреблением допинга.



«Оправдаться тут невозможно. Кроме своей добросовестности, мне нечего предложить.