Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
СМИ: выжившую в Кемерове дочь спасателя затравили в школе
Путин выразил соболезнования Меркель
В Британии выходит комикс об истории любви принца Гарри и Маркл
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти
Маски-шоу. Россию обвиняют в подкупе IBU
Анна Нетребко показала «королевский» наряд для сцены
Вера Брежнева в прозрачном костюме снялась для глянца
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

М. Фуркад: Уверен, что ряд побед у меня украли биатлонисты, принимавшие допинг

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад в ходе общения с болельщиками затронул тему допинга и подчеркнул, что за карьеру ему приходилось уступать спортсменам, употреблявшим запрещённые препараты.

Источник: РИА "Новости"

«Проверки ведутся очень часто, некоторых ловят, но неизбежно и то, что кому-то удаётся проскочить. Я вовсе не думаю, что наш спорт полностью заражён. Да, некоторые победы у меня украли биатлонисты, употреблявшие запрещённые вещества, я в этом уверен. Я выиграл много, мне повезло не ощущать несправедливость. В своей карьере я ничего не украл», — приводит слова Фуркада Le Parisien.

Читайте также
М. Фуркад получил Орден Почётного легиона

Также француз ответил на вопрос, что бы он сказал людям, которые связывают его доминирование в биатлоне с употреблением допинга.

«Оправдаться тут невозможно. Кроме своей добросовестности, мне нечего предложить.

Все мои близкие знают, что я делаю для достижения успеха. Я мог бы сказать, что у меня было много отрицательных допинг-тестов, но их ограниченность уже доказана", — добавил Фуркад.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти
Маски-шоу. Россию обвиняют в подкупе IBU
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Большунов стал победителем шоу-гонки в Тронхейме
СМИ: Игроки «Ювентуса» и «Реала» едва не подрались после матча
Капризов и Робинсон пропустили тренировку ЦСКА перед финалом КГ
Команда Поветкина считает высокими шансы на бой против Джошуа
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь