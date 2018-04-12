Маски-шоу. Россию обвиняют в подкупе Международного союза биатлонистов
«СЭ» — об уголовном деле на руководителей IBU.
«СЭ» — об уголовном деле на руководителей IBU.
Стали известны детали уголовного дела, которое полиция Австрии завела на руководителей Международного союза биатлонистов (IBU) с подачи Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
Деятельность Международного союза биатлонистов может быть парализована
Существенное отличие «биатлонного дела» от всех остальных — отчетливый «русский след», хотя и эта тема уже частично обкатана в прошлых кампаниях по дискредитации спортивных чиновников. Бессеберга, как и его бывшего легкоатлетического коллегу Ламина Диака, обвиняют в создании схемы сокрытия положительных
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Конечно, ситуации в федерациях были разные, и к свержению функционеров прилагали руку разные силы, но очевидно, что организаторы нынешнего кошмара в IBU учли опыт своих предшественников. Главное
Так в прошлом году полицейские провели обыски и допросы в расположении сборной Казахстана по биатлону. В итоге все подозреваемые биатлонисты оказались чистыми, препараты — разрешенными, вопросы возникли только к объему лекарственных средств и к их утилизации. Рассмотрение жалоб на неадекватные действия полиции идет до сих пор.
Десять лет назад также прогремело дело австрийской лаборатории «Humanplasma», которая якобы активно распространяла «кровяной допинг». Там тоже были обыски и допросы, и тоже нулевой результат, а также иски от обвиняемых в связи с клеветой в их адрес. Правда в 2011 году
Возможно, даже такие малоэффективные действия лучше, чем полное бездействие, которое порой демонстрируют наши правоохранители по допинговым делам.
100 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА ГОЛОС?
Антураж скандала с IBU очень показателен. Заявление, отправленное ВАДА в полицию Австрии, в основном построено на показаниях неугомонного информатора Григория Родченкова. Причем, на правоохранительные органы решительно поддавливают и через СМИ. Родченков дал интервью о коррупции в IBU норвежским журналистам. Причем снова сделал это в своей театральной манере — в маске и с оговорками о беспокойстве за личную безопасность. Хотя, учитывая объем личного общения Родченкова с
Как бы то ни было, Родченков точно дал показания о коррупции в IBU главе следственного комитета ВАДА Гюнтеру Янгеру, по итогам которых написан 12-страничный доклад. В нем утверждается, что Бессеберг якобы получил от российской стороны «дипломат с деньгами» за то, что скрывал данные о положительных
В последнем случае делегатам конгресса IBU могли предлагаться взятки от 25 до 100 тысяч евро за голос в пользу российской заявки. Поскольку в 2016 году Родченков уже находился в США, «тюменские» обвинения возможно исходят не от него, а от чешской стороны, которая тоже претендовала на проведение ЧМ-2021 в Нове Место и после поражения от Тюмени сказала по поводу своих конкурентов много нехорошего. По данным норвежского издания VG, Бессеберг начиная с 2011 года якобы скрыл 65
ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА
Какое отношение ВАДА имеет в выборам столицы чемпионата мира по биатлону — огромный вопрос. Эта структура явно теперь считает себя ответственной не только за борьбу с допингом, но и за очищение спорта в принципе. От чего бы то ни было, особенно исходящего из России. Передав свой доклад в полицию Австрии, Норвегии и в Интерпол, а не в Спортивный арбитраж, Всемирное антидопинговое агентство однозначно превысило свои полномочия. Но никаких механизмов для того, чтобы поставить эту структуру на место, увы, не существует. Дело закрутилось, и теперь Бессебергу и оргкомитету Тюмени не остается ничего другого, кроме как оправдываться. Причем исключительно ради своего доброго имени — поскольку глава IBU одной ногой на пенсии, а чемпионат мира у Тюмени в итоге все равно отобрали.
— Говорят, что российские биатлонисты с подозрительными пробами крови были допущены к соревнованиям, что является нарушением австрийских антидопинговых законов и кодекса ВАДА. Я полностью отвергаю это. Для меня ситуация удивительная. Я считаю, что мы выполнили свою работу, — заявил Бессеберг в интервью TV2.
Оппоненты руководителя IBU тут же припомнили ему и проведение этапа Кубка мира в Тюмени, несмотря не бойкот некоторых сборных, и вялую реакцию на антидопинговые инициативы Мартена Фуркада и его соратников, и спущенные на тормозах дела российских фигурантов доклада Макларена. В общем, материала для обвинений и приводов в полицию более чем достаточно.
И в целом — дело ли полиции разбираться со сложными политическими маневрами? Силовые акции с обысками и допросами выглядят эффектно, вот только есть ли в них хоть немного практического смысла?
ОЛЕГ ШАМОНАЕВ