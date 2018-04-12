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11:37 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: глава IBU Бессеберг скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андреас Бессеберг с 2011 года скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов, сообщает VG.no.

Источник: РИА "Новости"

По информации норвежского СМИ, 17 из 22 российских биатлонистов, участвовавших в минувшем сезоне в Кубке мира или Кубке IBU, были связаны с доказанными случаями нарушения антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.

Бессеберг отрицает обвинения, но решил покинуть пост главы IBU в ожидании итогов допингового расследования в организации.

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