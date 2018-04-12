СМИ: глава IBU Бессеберг скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов

По информации норвежского СМИ, 17 из 22 российских биатлонистов, участвовавших в минувшем сезоне в Кубке мира или Кубке IBU, были связаны с доказанными случаями нарушения антидопинговых правил.

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.