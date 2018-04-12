Бессеберг решил покинуть пост главы IBU в ожидании итогов допингового расследования

Источник: РИА "Новости"

«Я планирую оставить пост президента. Я считаю, что это правильный вариант», — цитирует Бессеберга Рейтер.

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Глава IBU считает, что такое же решение примет исполком организации, члены которого провели телефонную конференцию.

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.