Екатерина Аввакумова возвращается в Россию

Источник: Известия

Серебряный призер Универсиады-2015, чемпионка мира по летнему биатлону — 2015, вице-чемпионка России — 2016 Екатерина Аввакумова предпримет еще одну попытку пробиться в сборную России. Спортсменка приняла гражданство Южной Кореи и в конце 2016 года перебралась в команду этой страны. Заняв пятое место в индивидуальной гонке чемпионата мира — 2017, спортсменка добилась исторического для Южной Кореи результата. Тем не менее по окончании сезона-2017/18 Екатерина Аввакумова решила покинуть Союз биатлонистов Кореи (KBU).

Читайте также Не первый парень на деревне. Шипулин вернулся и проиграл всем

Одной из основных причин отказа от выступлений за сборную Южной Кореи стала атмосфера в команде, рассказал «Известиям» тренер Екатерины Аввакумовой Вячеслав Никифоров.

— С мая 2017 года было много стрессовых ситуаций, после которых мы приняли решение завершить выступления за эту страну, — заявил он «Известиям». — В ходе сезона Катю несколько раз выгоняли из команды, и только благодаря стараниям вице-президента KBU Джона Мин-Кина ей удалось продолжить выступать на этапах Кубка мира. Ей предъявляли необоснованные претензии партнеры по команде, давило руководство. Порой доходило до абсурда. Например, в Контиолахти ей сказали, что она не будет выступать в гонке за 40 минут до старта. А на чемпионате Европы, наоборот, заставили выступать с температурой, пояснив, что в противном случае она не поедет на Олимпиаду. При этом Катя помогла Корее увеличить олимпийскую квоту с двух до четырех спортсменок.

На чемпионате России — 2018 Екатерина Аввакумова выступала уже в статусе спортсменки РФ. Правда, ее результаты в Ханты-Мансийске сложно назвать удачными — 14-е место в индивидуальной гонке и 20-е в спринте.

Однако этому есть логичное объяснение: багаж со спортивным инвентарем 27-летней биатлонистки прилетел в столицу ХМАО с задержкой и на соревнованиях Аввакумова выступала без своей формы, оружия и приклада.

— На чемпионат России мы поехали от Вологодской области, но были представители некоторых регионов, которые опротестовали решение СБР допустить нас до соревнований, и Екатерина выступала вне конкурса, — рассказал Вячеслав Никифоров. — Это не позволило ей принять участие в пасьюте и масс-старте. Поэтому эту поездку мы не можем занести себе в актив. Тем не менее мы не опускаем руки и намерены выступать как минимум до следующей Олимпиады. Несмотря на неудачный сезон, потенциал у Кати очень высокий. Но многое уже зависит не от нас. За Краснодарский край желания выступать у нас нет, и, думаю, это обоюдно. По Вологодской области вопрос открыт — директор департамента хочет встретиться с нами и обсудить дальнейшие взаимоотношения.

По словам старшего тренера резервной сборной России Александра Касперовича, у спортсменки есть шансы вновь начать выступать в форме национальной команды.

— Катя получила хороший опыт в Южной Корее, участвовала в гонках Кубка мира, Олимпийских играх, — отметил Александр Касперович. — На ЧМ-2017 она заняла пятое место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. Жаль, что у нее не всё получилось на Играх-2018 в Пхенчхане (лучший результат — 16-е место в индивидуальной гонке), но я бы не стал списывать ее со счетов.

Читайте также 5 биатлонистов, которые удивили в этом сезоне

Помимо Екатерины Аввакумовой в сборную Южной Кореи незадолго до Олимпийских игр перешли еще три российских спортсмена: Александр Стародубцев, Тимофей Лапшин и Анна Фролина (Булыгина). По словам собеседника «Известий» в СБР, двое последних продолжат выступать в составе этой команды.

— Лапшин и Фролина — лучшие биатлонисты Южной Кореи, они очень стабильно провели сезон-2017/18, поэтому их участие в сборной в следующем году не подвергается сомнению, — отметил он.

Тимофей Лапшин ранее входил в состав сборной России и попадал в призеры этапов Кубка мира в личных гонках (одно серебро и две бронзы), а также дважды занимал первое место в составе эстафетной сборной России. Анна Фролина выигрывала чемпионат мира — 2009 в эстафетной гонке, а также имеет шесть медалей этапов Кубка мира, в том числе два золота.