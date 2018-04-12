Екатерина Аввакумова возвращается в Россию
После двух сезонов в Южной Корее чемпионка мира по летнему биатлону вновь попробует пробиться в основу сборной РФ.
После двух сезонов в Южной Корее чемпионка мира по летнему биатлону вновь попробует пробиться в основу сборной РФ.
Серебряный призер Универсиады-2015, чемпионка мира по летнему биатлону — 2015,
Одной из основных причин отказа от выступлений за сборную Южной Кореи стала атмосфера в команде, рассказал «Известиям» тренер Екатерины Аввакумовой Вячеслав Никифоров.
— С мая 2017 года было много стрессовых ситуаций, после которых мы приняли решение завершить выступления за эту страну, — заявил он «Известиям». — В ходе сезона Катю несколько раз выгоняли из команды, и только благодаря стараниям
Однако этому есть логичное объяснение: багаж со спортивным инвентарем 27-летней биатлонистки прилетел в столицу ХМАО с задержкой и на соревнованиях Аввакумова выступала без своей формы, оружия и приклада.
— На чемпионат России мы поехали от Вологодской области, но были представители некоторых регионов, которые опротестовали решение СБР допустить нас до соревнований, и Екатерина выступала вне конкурса, — рассказал Вячеслав Никифоров. — Это не позволило ей принять участие в пасьюте и
По словам старшего тренера резервной сборной России Александра Касперовича, у спортсменки есть шансы вновь начать выступать в форме национальной команды.
— Катя получила хороший опыт в Южной Корее, участвовала в гонках Кубка мира, Олимпийских играх, — отметил Александр Касперович. — На ЧМ-2017 она заняла пятое место в индивидуальной гонке, не допустив ни одного промаха. Жаль, что у нее не всё получилось на Играх-2018 в Пхенчхане (лучший результат — 16-е место в индивидуальной гонке), но я бы не стал списывать ее со счетов.
Помимо Екатерины Аввакумовой в сборную Южной Кореи незадолго до Олимпийских игр перешли еще три российских спортсмена: Александр Стародубцев, Тимофей Лапшин и Анна Фролина (Булыгина). По словам собеседника «Известий» в СБР, двое последних продолжат выступать в составе этой команды.
— Лапшин и Фролина — лучшие биатлонисты Южной Кореи, они очень стабильно провели сезон-2017/18, поэтому их участие в сборной в следующем году не подвергается сомнению, — отметил он.
Тимофей Лапшин ранее входил в состав сборной России и попадал в призеры этапов Кубка мира в личных гонках (одно серебро и две бронзы), а также дважды занимал первое место в составе эстафетной сборной России. Анна Фролина выигрывала чемпионат мира — 2009 в эстафетной гонке, а также имеет шесть медалей этапов Кубка мира, в том числе два золота.
Тимур Ганеев