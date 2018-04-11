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22:32 (мск), источник: Чемпионат.com

WADA: Бессеберг в 2013 году получил от россиян полный дипломат долларов

В декабре 2017 года отдел расследований Всемирного антидопингового агентства представил руководству организации доклад о коррупции в биатлоне.

Источник: РИА "Новости"

Документ на 16 страницах, подписанный главой отдела расследований WADA Гюнтером Юнгером, основывался на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В частности, Родченков утверждает, что летом 2013 года президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг получил от представителей российского биатлона «полный дипломат долларов».

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«Основной целью коррупционных схем было обеспечение безопасности российским биатлонистам, употребляющим допинг. Российская сторона достигла успеха во взаимодействии с господином Бессебергом и госпожой Рёш ради отстаивания российских интересов. Они оба были одинаково вовлечены в коррупцию и, вероятно, знали о роли друг друга.

Об эффективности российских методов в частности свидетельствуют:

— неизменная поддержка господином Бессебергом российской позиции;
— подозрительные манипуляции госпожи Рёш с биопаспортами биатлонистов;
— первоначальное решение провести чемпионат мира-2021 в России, — приводит выдержку из доклада отдела WADA Le Monde.

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