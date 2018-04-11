WADA: Бессеберг в 2013 году получил от россиян полный дипломат долларов

Документ на 16 страницах, подписанный главой отдела расследований WADA Гюнтером Юнгером, основывался на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В частности, Родченков утверждает, что летом 2013 года президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг получил от представителей российского биатлона «полный дипломат долларов».

Тихонов: Коррупционный скандал в IBU может быть связан с выборами главы организации

«Основной целью коррупционных схем было обеспечение безопасности российским биатлонистам, употребляющим допинг. Российская сторона достигла успеха во взаимодействии с господином Бессебергом и госпожой Рёш ради отстаивания российских интересов. Они оба были одинаково вовлечены в коррупцию и, вероятно, знали о роли друг друга.