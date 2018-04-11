WADA: Бессеберг в 2013 году получил от россиян полный дипломат долларов
В декабре 2017 года отдел расследований Всемирного антидопингового агентства представил руководству организации доклад о коррупции в биатлоне.
В декабре 2017 года отдел расследований Всемирного антидопингового агентства представил руководству организации доклад о коррупции в биатлоне.
Документ на 16 страницах, подписанный главой отдела расследований WADA Гюнтером Юнгером, основывался на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В частности, Родченков утверждает, что летом 2013 года президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг получил от представителей российского биатлона «полный дипломат долларов».
«Основной целью коррупционных схем было обеспечение безопасности российским биатлонистам, употребляющим допинг. Российская сторона достигла успеха во взаимодействии с господином Бессебергом и госпожой Рёш ради отстаивания российских интересов. Они оба были одинаково вовлечены в коррупцию и, вероятно, знали о роли друг друга.
Об эффективности российских методов в частности свидетельствуют:
— неизменная поддержка господином Бессебергом российской позиции;
— подозрительные манипуляции госпожи Рёш с биопаспортами биатлонистов;
— первоначальное решение провести чемпионат мира-2021 в России, — приводит выдержку из доклада отдела WADA Le Monde.