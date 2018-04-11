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21:31 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат: Григорий Родченков сотрудничает со следствием по делу IBU

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сотрудничает с расследованием в отношении Международного союза биатлонистов (IBU), сообщил его адвокат Джим Уолден.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проводились в Норвегии. В среду IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется президенту союза Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш. В свою очередь WADA уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.

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«Родченков сотрудничает с расследованием IBU и другими расследованиями. Мы надеемся, что все допинговые мошенничества и коррупция в международных видах спорта будут полностью раскрыты. Мы продолжим усердно работать, чтобы сделать это реальностью», — говорится в заявлении Уолдена, текст которого приводит журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в своем аккаунте в Twitter.

Незадолго до обысков в офисах IBU Родченков дал интервью норвежскому ТВ, в котором обвинил союз и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в манипуляциях с допингом.

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