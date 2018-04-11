Тихонов: Коррупционный скандал в IBU может быть связан с выборами главы организации

В среду IBU сообщил, что президент организации Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации средств массовой информации, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.

«Думаю, это можно связать с предстоящими выборами президента IBU, скорее всего, есть заинтересованные в этом люди, — сказал Тихонов. — Кто-то “капнул” с этой проверкой. И если Николь Рёш отстранена, то это о чем-то говорит, поскольку не имея на руках реальных документов, вряд ли полиция начала бы обыски. Наверное, что-то есть, вот и копают».

Бессеберг, который с 1993 года является бессменным главой IBU, покинет свой пост этой осенью. Точная дата выборов нового президента организации пока неизвестна. Одним из претендентов на смену 72-летнему норвежцу неофициально называют члена исполкома организации Макса Кобба, представляющего США.

«У меня нет таких врагов, с которыми бы я мог сравнить Америку. Поэтому не исключено, что это может быть и Макс Кобб, желающий претендовать на что-то», — сказал Тихонов.