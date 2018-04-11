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18:57 (мск), источник: ТАСС

Тихонов: Коррупционный скандал в IBU может быть связан с выборами главы организации

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Коррупционный скандал в Международном союзе биатлонистов (IBU) может быть связан с предстоящими выборами главы организации. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который с 2001 по 2009 год являлся первым вице-президентом IBU.

В среду IBU сообщил, что президент организации Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Рёш были допрошены австрийской полицией, поскольку являются фигурантами расследования, которое она проводит. По информации средств массовой информации, полиция проверяет возможную причастность указанных лиц к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.

«Думаю, это можно связать с предстоящими выборами президента IBU, скорее всего, есть заинтересованные в этом люди, — сказал Тихонов. — Кто-то “капнул” с этой проверкой. И если Николь Рёш отстранена, то это о чем-то говорит, поскольку не имея на руках реальных документов, вряд ли полиция начала бы обыски. Наверное, что-то есть, вот и копают».

Бессеберг, который с 1993 года является бессменным главой IBU, покинет свой пост этой осенью. Точная дата выборов нового президента организации пока неизвестна. Одним из претендентов на смену 72-летнему норвежцу неофициально называют члена исполкома организации Макса Кобба, представляющего США.

«У меня нет таких врагов, с которыми бы я мог сравнить Америку. Поэтому не исключено, что это может быть и Макс Кобб, желающий претендовать на что-то», — сказал Тихонов.

«Я никогда не был сторонником господина Бессеберга, поскольку многие вещи мне не нравились. Как Александр Васильевич Суворов я в одиночку шел против всего исполкома, — заметил он. — Но дыма без огня не бывает. Не хотелось бы в это верить, но я никогда с доверием не относился к этому исполкому».

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