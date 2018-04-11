За главой мирового биатлона пришла полиция. В чем опасность для России?

Источник: Спорт-Экспресс

Вечером 10 апреля сотрудники Федерального управления криминальной полиции Австрии провели обыск в штаб-квартире Международного союза биатлонистов в Зальцбурге. Полицейские изъяли компьютерную технику и документы. На следующий день норвежский телеканал NRK распространил интервью с Григорием Родченковым, который обвинил в манипуляциях с допингом руководство IBU и РУСАДА.

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АНДЕРС БЕССЕБЕРГ — ФИГУРАНТ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В IBU довольно быстро отреагировали на случившееся, выпустив короткий пресс-релиз. В нем сказано, что все полицейские мероприятия были связаны с расследованием в отношении президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря Николь Рёш. Последняя уже попросила освободить ее от занимаемой должности на время расследования. Ее обязанности возложены на исполнительного директора Михаэля Кухенмайстера. Других комментариев пока нет.

Санкцию на обыск в IBU дало подразделение венской прокуратуры, занимающееся расследованием дел, связанных с экономическими преступлениями и коррупцией. О причинах обыска никакой информации нет, только предположения. И связаны эти предположения с двумя направлениями — антидопинговым расследованием или нарушениями в распространении прав на спортивные соревнования. В пользу второй версии говорит тот факт, что до обыска в штаб-квартире IBU следователи Европейской комиссии побывали в различных компаниях, связанных с распространением медиа- и смежных прав на спортивные события и их телетрансляций.

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МАНИПУЛЯЦИИ С БИОПАСПОРТАМИ

В пользу первой — слова человека в маске, который был представлен корреспондентами NRK в США как Григорий Родченков. Норвежские телевизионщики, правда, убеждены, что это точно был беглый экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории. Он заявил, что Россия получала от IBU конфиденциальную информацию об аномальных данных биопаспортов российских биатлонистов.

— В биатлоне манипулировали с биологическими паспортами, — подчеркнул Родченков. — Систему саботировали. Россия получала секретную информацию от IBU. В сообщении говорилось, что об этом случае нужно позаботиться. IBU не стал разбираться и расследовать аномальные показатели биопаспортов россиян, а скрыл дело, чтобы не обвинять биатлонистов. О деталях говорить не буду, но очевидно, что это коррупция. Как так, что ты работаешь над ними много лет и не видишь положительных тестов? Возможно, это из-за небрежности или это целенаправленный саботаж. Может быть, и то, и другое. Самое главное — нужно проводить расследование.

Интервью у Родченкова было взято до обысков в IBU, но было бы странно не связывать эти события.

Беглый информатор пытается представить дело так, как было в свое время в легкой атлетике: глава IAAF Ламин Диак за большие деньги якобы помогал России скрывать положительные допинг-пробы.

А еще, помимо слов Родченкова, в пользу этой версии прямо высказался директор ВАДА по связям с общественностью Джеймс Фитцджеральд.

— Основываясь на итогах расследования деятельности IBU, ВАДА передала информацию следователям из Австрии и Норвегии, а также Интерполу, — цитирует NRK Фитцджеральда. — Наше расследование привело к полицейскому разбирательству, которое сейчас проводится в Австрии и Норвегии. Мы можем подтвердить, что это связано с допингом, но не хотим что-либо комментировать дополнительно.

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ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС

В мировом биатлоне идет борьба за власть. И в этой борьбе участвуют США и Канада. Родченков находится в США, и его можно заставить говорить все, что нужно. Андрес Бессеберг вроде бы объявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок, и IBU в сентябре получит нового президента. Но он при этом крайне не хочет сдавать дела североамериканцам. Для мирового биатлона президент IBU из США может означать крах. Существует огромная вероятность, что при таком раскладе все нынешние спонсоры вида спорта просто не будут продлевать контракты. Бессеберг вполне мог поменять свое решение об уходе из IBU. И нарваться на громкий скандал, в котором стоит ждать любого компромата.

Чем это грозит России? Самыми серьезными последствиями. При норвежском функционере, который считается пророссийски настроенными, Тюмень лишилась этапа Кубка мира и чемпионата мира 2021 года, и ни один российский биатлонист, уличенный в применении запрещенных веществ, не остался без наказания. Но все вопросы даже если решались жестко, то цивилизованно.

Если же в деле Бессеберга вдруг обнаружится «российский след», предполагать можно все, что угодно. Вплоть до тех же санкций по лишению флага, которые применены ко Всероссийской федерации легкой атлетики.