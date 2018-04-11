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18:21 (мск), источник: ТАСС

WADA: Расследование полиции в отношении руководства IBU связано с допинговым делом

ТАСС, 11 апреля. Расследование полиции в отношении главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш связано с допинговым делом. Об этом менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фитцджеральд сообщил норвежскому телеканалу NRK.

Ранее пресс-служба IBU сообщила, что австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире организации в Зальцбурге, проверила компьютеры организации и изъяла некоторые документы. При этом IBU не сообщил о причинах расследования.

По словам Фитцджеральда, обыски по этому делу также прошли в Норвегии. «WADA подтверждает, что этот вопрос связан с нарушениями, которые касаются вопроса допинга, но мы не хотим комментировать что-либо помимо этого», — сказал Фитцджеральд. Он добавил, что WADA обменялось информацией с правоохранительными органами Норвегии, Австрии, а также с Интерполом.

NRK отмечает, что расследованием в Норвегии занимается Национальный орган по экономическим преступлениям и неизвестно, сотрудничает ли он с местной полицией.

В результате расследования Рёш временно сложила свои полномочия и ушла в отпуск.

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