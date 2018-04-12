Ярошенко: Биатлонисты в России привыкают к фармакологии будучи юниорами

Ярошенко дважды (2007 и 2008) становился чемпионом мира в эстафете, в 2009-м был дисквалифицирован на два года за положительную допинг-пробу, после чего активно участвовал в антидопинговой пропаганде.

«Молодым спортсменам никто не объясняет элементарных вещей. Что нельзя применять капельницы, потому что это запрещено. Что нельзя даже элементарно хранить их у себя, потому что за это могут дисквалифицировать. Речь даже не идет о запрещенных препаратах. Но это, тем не менее, фармакология. Не какие-то витаминки, которые спортсмены обычно пьют в зимний период, а уколы», — сказал Ярошенко.