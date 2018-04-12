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09:53 (мск), источник: Р-Спорт

Ярошенко: Биатлонисты в России привыкают к фармакологии будучи юниорами

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Экс-биатлонист сборной России Дмитрий Ярошенко в интервью РИА Новости выразил мнение, что зависимость от фармакологии возникает у отечественных спортсменов уже на юниорском уровне.

Ярошенко дважды (2007 и 2008) становился чемпионом мира в эстафете, в 2009-м был дисквалифицирован на два года за положительную допинг-пробу, после чего активно участвовал в антидопинговой пропаганде.

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«Молодым спортсменам никто не объясняет элементарных вещей. Что нельзя применять капельницы, потому что это запрещено. Что нельзя даже элементарно хранить их у себя, потому что за это могут дисквалифицировать. Речь даже не идет о запрещенных препаратах. Но это, тем не менее, фармакология. Не какие-то витаминки, которые спортсмены обычно пьют в зимний период, а уколы», — сказал Ярошенко.

«Дальше получается, как снежный ком: ты привыкаешь к уколам, начинаешь воспринимать их как неотъемлемую часть тренировки, и в итоге вообще перестаешь думать о том, что именно тебе колют. А хуже всего, что меняется психология: спортсмен начинает думать, что без всего этого он уже не пробежит, не покажет результат. Возникает зависимость», — добавил он.

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