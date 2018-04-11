Биатлонистка Коукалова призналась, что страдала от анорексии много лет

«Скорее всего, он вообще не знал, как нужно общаться с девочками-подростками, потому что говорил мне, что я жирная как свинья. Как-то раз, когда я весила чуть меньше, чем сейчас, он подвел меня к зеркалу и сказал: “Посмотри, как ты ужасно выглядишь”. После этого я начала выбрасывать свою еду в унитаз», — цитирует Коукалову Sports.ru.