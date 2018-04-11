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13:04 (мск), источник: Вести.Ru

Биатлонистка Коукалова призналась, что страдала от анорексии много лет

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила, что долгие годы у нее были нарушения пищевого поведения. Все началось с того, что тренер юниорской сборной Чехии стал упрекать спортсменку из-за лишнего веса, называя ее жирной и сравнивая со свиньей.

Источник: РИА "Новости"

«Скорее всего, он вообще не знал, как нужно общаться с девочками-подростками, потому что говорил мне, что я жирная как свинья. Как-то раз, когда я весила чуть меньше, чем сейчас, он подвел меня к зеркалу и сказал: “Посмотри, как ты ужасно выглядишь”. После этого я начала выбрасывать свою еду в унитаз», — цитирует Коукалову Sports.ru.

Она вспомнила, что иногда не ела целыми днями, а только пила воду. «Это было ужасно, мне так стыдно это вспоминать… И очень сложно об этом говорить. В итоге я смогла взять медали в Сочи-2014, но так ослабла, что вернулась к нормальному питанию», — добавила спортсменка.

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