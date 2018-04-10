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Кирхнер назначен главным тренером сборной Германии по биатлону
Трёхкратный олимпийский чемпион Марк Кирхнер назначен на пост главного тренера сборной Германии по биатлону, сообщает Focus.
Трёхкратный олимпийский чемпион Марк Кирхнер назначен на пост главного тренера сборной Германии по биатлону, сообщает Focus.
При этом 48-летний специалист продолжит занимать должность старшего тренера мужской команды. Помогать ему будет 32-летний Исидор Шорль.
Старшим тренером женской сборной Германии стал 36-летний Кристиан Мерингер, сменивший в этой роли Геральда Хёнига, который продолжит работу в сборной в качестве тренера по стрельбе. Ассистентом Мерингера станет его ровесник Флориан Штайер.
Напомним, Ассоциация лыжных видов спорта Германии решила не продлевать контракт с Хёнигом после критики в его адрес со стороны Франциски Хильдебранд.