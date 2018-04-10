Кирхнер назначен главным тренером сборной Германии по биатлону

При этом 48-летний специалист продолжит занимать должность старшего тренера мужской команды. Помогать ему будет 32-летний Исидор Шорль.

Старшим тренером женской сборной Германии стал 36-летний Кристиан Мерингер, сменивший в этой роли Геральда Хёнига, который продолжит работу в сборной в качестве тренера по стрельбе. Ассистентом Мерингера станет его ровесник Флориан Штайер.