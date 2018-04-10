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22:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Кирхнер назначен главным тренером сборной Германии по биатлону

Трёхкратный олимпийский чемпион Марк Кирхнер назначен на пост главного тренера сборной Германии по биатлону, сообщает Focus.

При этом 48-летний специалист продолжит занимать должность старшего тренера мужской команды. Помогать ему будет 32-летний Исидор Шорль.

Старшим тренером женской сборной Германии стал 36-летний Кристиан Мерингер, сменивший в этой роли Геральда Хёнига, который продолжит работу в сборной в качестве тренера по стрельбе. Ассистентом Мерингера станет его ровесник Флориан Штайер.

Напомним, Ассоциация лыжных видов спорта Германии решила не продлевать контракт с Хёнигом после критики в его адрес со стороны Франциски Хильдебранд.

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