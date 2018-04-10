Тихонов: Всё правление СБР, кроме Тихонова, должно подать в отставку

«Оценка Минспорта — слишком мягкая. Я бы лишил лицензии тренеров, отправив Падина и Коновалова на переподготовку. Крючков и Гербулов превратили лучшего биатлониста страны в Антона Неуспевающего. Их надо лишить права работы с национальными командами. На этих двух тренеров потрачено столько денег, что их хватило бы для подготовки команды из восьми человек.