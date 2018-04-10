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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: Всё правление СБР, кроме Тихонова, должно подать в отставку

Член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение экспертного совета Минспорта признать неудовлетворительным выступление сборной России по биатлону в сезоне-2017/18.

Источник: РИА "Новости"

«Оценка Минспорта — слишком мягкая. Я бы лишил лицензии тренеров, отправив Падина и Коновалова на переподготовку. Крючков и Гербулов превратили лучшего биатлониста страны в Антона Неуспевающего. Их надо лишить права работы с национальными командами. На этих двух тренеров потрачено столько денег, что их хватило бы для подготовки команды из восьми человек.

Рыба гниёт с головы. Никто из правления ни за что не ответил. Все, кроме Тихонова, должны подать в отставку.

Эти люди проиграли всё, развалили биатлон до основания. Майгуров — просто подонок. Надо пойти и признать свою ошибку, сказать, что виноват. Будем надеяться, что у него хоть раз проснётся совесть", — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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