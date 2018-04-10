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19:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон и как именно?

В борьбе за кресло главы Союза биатлонистов России сошлись два очень серьезных конкурента.

Источник: Reuters

Ситуация еще может измениться, причем не раз, но пока все идет к тому, что в мае нас ждут настоящие выборы главы Союза биатлонистов России. Не такие, когда с итогами все понятно задолго до начала голосования, а полноценные. И это должно быть крайне любопытно. В российском биатлоне интрига по поводу президентства была только раз — в 2006 году, когда сошлись Александр Тихонов и президент Московской федерации Владимир Малин. Тогда всеми правдами и неправдами свое взял четырехкратный олимпийский чемпион.

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В 2010 году было очевидно, что у руля встанет олигарх Михаил Прохоров, а в 2014-м все стало понятно, когда Виталий Мутко, министр спорта на тот момент, решил, что глава Центра спортивной подготовки Александр Кравцов — наиболее подходящая на этот пост кандидатура.

Тогда все решения такого уровня принимались в ручном режиме.

Сейчас человека, который бы на свой вкус расставил все по местам, в нашем спорте нет.

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ЧЕМ БУДУТ БРАТЬ?

Кандидата на данный момент два: Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Наверняка появятся еще. Непонятно лишь, будут ли среди них конкурентоспособные. А для массовости — всегда пожалуйста. Так, например, наверняка будет баллотироваться член правления Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Алексашин. А в самый последний момент снимется в чью-то пользу. Это старая песня.

Осталось лишь понять — в чью все-таки пользу. Пока что понимания по победителю нет ни у кого. Главная «фишка» Драчева и Майгурова в том, что оба они — бывшие биатлонисты топ-уровня. Соответственно, должны четко понимать, какие в их спорте проблемы и как нужно расставлять акценты. При этом у Драчева был козырь в виде серьезных потенциальных спонсоров, которые должны прийти под него в наш биатлон. Но на днях Майгуров сделал ответный ход, заявив в нескольких интервью, что за ним тоже есть люди, которые готовы значительно увеличить бюджет СБР, один из которых — Михаил Прохоров.

В активе Виктора и еще один весомый фактор: поддержка самого влиятельного в биатлоне региона страны — Тюмени. Выставлять свою кандидатуру он будет от ХМАО, что тоже весомо. Но поддержка тюменского губернатора Владимира Якушева и тот факт, что отчетно-выборная конференция СБР пройдет именно в Тюмени — особенно жирный плюс. На стороне Майгурова и пост первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU), но с этим не все так однозначно. Осенью в IBU новые выборы и далеко не факт, что после них российские представители останутся в руководящем эшелоне.

Несмотря на желание влиятельной Тюмени видеть во главе СБР Майгурова, многие регионы симпатизируют Драчеву.

Понятно, что за него пойдут Санкт-Петербург и соседние с Ленинградской областью территории. А вот с нейтральными областями ясности нет. С представителями некоторых из них пообщался корреспондент «СЭ».

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НОРМАЛЬНЫЕ АДЕКВАТНЫЕ ПАРНИ

— Нужно дождаться отчетно-выборной конференции, посмотреть, какие презентации и программы они приготовят, — высказал свое мнение президент Федерации биатлона Мордовии Анатолий Кузьмичев. — Исходя из того, что предложат, и буду делать выбор. Пока приоритет отдаю Драчеву. Он большего добился в спорте. Плюс по части руководства не новичок, Владимир руководил самым крупным районом в Питере — Всеволожским, сейчас работает в Госдуме. Я встречался и с одним, и с другим. Оба — нормальные, адекватные парни. Думаю, Драчев будет президентом, а Майгуров его заместителем. Это был бы хороший тандем.

У вице-президента Федерации биатлона Москвы Константина Царева несколько иная позиция.

— Оба кандидата достойные, — сообщил он. — Майгуров столько лет работает в IBU, у него там серьезные контакты. Это важно. Драчев — очень много добился и в спорте, и в политике. Я смотрел обе программы. Мне больше понравилась у Владимира. Она более конкретная. При этом не стоит исключать, что появятся еще и новые кандидаты. Тот же Дмитрий Васильев.

— С чем конкретно вам должен был бы помочь новый президент?

— Никто не может помочь нам в строительстве стрельбища. Оно архинеобходимо. У нас пять школ, а своего центра нет.

Мы вынуждены проводить чемпионат и Кубок Москвы в Рязани, либо Смоленске. Что говорить, мы ведь потеряли даже школьные тиры. Их вообще нет. Никто не хочет проблем с оружием. Развивать биатлон, не имея возможности стрелять, трудно.

От Красноярского края высказался советник губернатора Павел Ростовцев.

— Мне больше понравилась программа Майгурова, — признался трехкратный чемпион мира. — Она более содержательная. Позиция Виктора на данном этапе кажется мне более внятной.

— Сейчас в нашем биатлоне многое поменяется. Есть хоть какая-то вероятность, что вы вернетесь в сборную?

— Со мной никто на эту тему не разговаривал. Но, думаю, это маловероятно. У меня все хорошо в Красноярске.

— Надо же спасать наш биатлон.

— Я три года спасал. Пусть теперь кто-то еще спасает.

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ВЫЛЕТЕЛ ПАТРОН — МИНУС 10 РУБЛЕЙ

А вот мнение человека, который на выборы президента не влияет никак, но ждет их с надеждой.

— Мне по большему счету все равно, лишь бы помощь была, — выдохнул директор лыжно-биатлонного комплекса Мордовии Сергей Девяткин. — Хотя бы как от Михаила Прохорова. Хотя наш комплекс получил очень мало от него, только винтовки. Мы стояли в очереди чуть ли не последними. Знаю, что кто-то успел получить лыжи и экипировку, а до нас, увы, очередь дойти не успела. Признаться, сначала я был против Прохорова, но время расставило все по своим местам. После его ухода стало куда хуже.

Для регионов поддержка инвентарем вообще очень существенна. У нас дела ведь обстоят реально плохо. И если все будет продолжаться также, чемпионам будет не откуда появляться. Искать причину неудач на Кубке мира нужно не там, а здесь. Что сделают тренеры, если выбирать не из кого? Биатлон — вид спорта не из дешевых. Патрон вылетел — минус 10 рублей. Кажется, ерунда. А ребенку за тренировку нужно сделать, минимум, 30 выстрелов. А если дополнительно с кем позаниматься? Откуда брать средства? Сами родители такие деньги платить не готовы. Когда начинаешь объяснять, они говорят, что проще найти менее затратный вид спорта. И уводят ребенка в борьбу, либо в спортивную ходьбу.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ

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