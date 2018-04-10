Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон и как именно?
В борьбе за кресло главы Союза биатлонистов России сошлись два очень серьезных конкурента.
В борьбе за кресло главы Союза биатлонистов России сошлись два очень серьезных конкурента.
Ситуация еще может измениться, причем не раз, но пока все идет к тому, что в мае нас ждут настоящие выборы главы Союза биатлонистов России. Не такие, когда с итогами все понятно задолго до начала голосования, а полноценные. И это должно быть крайне любопытно. В российском биатлоне интрига по поводу президентства была только раз — в 2006 году, когда сошлись Александр Тихонов и президент Московской федерации Владимир Малин. Тогда всеми правдами и неправдами свое взял четырехкратный олимпийский чемпион.
В 2010 году было очевидно, что у руля встанет олигарх Михаил Прохоров, а в 2014-м все стало понятно, когда Виталий Мутко, министр спорта на тот момент, решил, что глава Центра спортивной подготовки Александр Кравцов — наиболее подходящая на этот пост кандидатура.
Тогда все решения такого уровня принимались в ручном режиме.
Сейчас человека, который бы на свой вкус расставил все по местам, в нашем спорте нет.
ЧЕМ БУДУТ БРАТЬ?
Кандидата на данный момент два: Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Наверняка появятся еще. Непонятно лишь, будут ли среди них конкурентоспособные. А для массовости — всегда пожалуйста. Так, например, наверняка будет баллотироваться член правления Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрий Алексашин. А в самый последний момент снимется в
Осталось лишь понять — в чью
В активе Виктора и еще один весомый фактор: поддержка самого влиятельного в биатлоне региона страны — Тюмени. Выставлять свою кандидатуру он будет от ХМАО, что тоже весомо. Но поддержка тюменского губернатора Владимира Якушева и тот факт, что
Понятно, что за него пойдут
НОРМАЛЬНЫЕ АДЕКВАТНЫЕ ПАРНИ
— Нужно дождаться
У
— Оба кандидата достойные, — сообщил он. — Майгуров столько лет работает в IBU, у него там серьезные контакты. Это важно. Драчев — очень много добился и в спорте, и в политике. Я смотрел обе программы. Мне больше понравилась у Владимира. Она более конкретная. При этом не стоит исключать, что появятся еще и новые кандидаты. Тот же Дмитрий Васильев.
— С чем конкретно вам должен был бы помочь новый президент?
— Никто не может помочь нам в строительстве стрельбища. Оно архинеобходимо. У нас пять школ, а своего центра нет.
Мы вынуждены проводить чемпионат и Кубок Москвы в Рязани, либо Смоленске. Что говорить, мы ведь потеряли даже школьные тиры. Их вообще нет. Никто не хочет проблем с оружием. Развивать биатлон, не имея возможности стрелять, трудно.
От Красноярского края высказался советник губернатора Павел Ростовцев.
— Мне больше понравилась программа Майгурова, — признался трехкратный чемпион мира. — Она более содержательная. Позиция Виктора на данном этапе кажется мне более внятной.
— Сейчас в нашем биатлоне многое поменяется. Есть хоть
— Со мной никто на эту тему не разговаривал. Но, думаю, это маловероятно. У меня все хорошо в Красноярске.
— Надо же спасать наш биатлон.
— Я три года спасал. Пусть теперь
ВЫЛЕТЕЛ ПАТРОН — МИНУС 10 РУБЛЕЙ
А вот мнение человека, который на выборы президента не влияет никак, но ждет их с надеждой.
— Мне по большему счету все равно, лишь бы помощь была, — выдохнул директор
Для регионов поддержка инвентарем вообще очень существенна. У нас дела ведь обстоят реально плохо. И если все будет продолжаться также, чемпионам будет не откуда появляться. Искать причину неудач на Кубке мира нужно не там, а здесь. Что сделают тренеры, если выбирать не из кого? Биатлон — вид спорта не из дешевых. Патрон вылетел — минус 10 рублей. Кажется, ерунда. А ребенку за тренировку нужно сделать, минимум, 30 выстрелов. А если дополнительно с кем позаниматься? Откуда брать средства? Сами родители такие деньги платить не готовы. Когда начинаешь объяснять, они говорят, что проще найти менее затратный вид спорта. И уводят ребенка в борьбу, либо в спортивную ходьбу.
ВЛАДИМИР ИВАНОВ