Минспорт признал неудовлетворительным результат биатлонистов России в олимпийском сезоне

В сезоне-2017/18 спортсмены одержали только две победы на этапах Кубка мира, что является повторением худшего результата в истории российского биатлона, женская команда впервые не заняла ни одного призового места.

Без медалей российские биатлонисты остались и на Олимпиаде, которая прошла в феврале в Пхёнчхане. Международный олимпийский комитет разрешил выступить на Играх-2018 четырем российским биатлонистам, из которых только Антон Бабиков и Татьяна Акимова могли рассматриваться в качестве претендентов на медали.