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18:12 (мск), источник: ТАСС

Минспорт признал неудовлетворительным результат биатлонистов России в олимпийском сезоне

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства спорта РФ счел неудовлетворительным выступление сборной России по биатлону в олимпийском сезоне. Оценка была вынесена во вторник во время заседания ведомственного органа.

В сезоне-2017/18 спортсмены одержали только две победы на этапах Кубка мира, что является повторением худшего результата в истории российского биатлона, женская команда впервые не заняла ни одного призового места.

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Без медалей российские биатлонисты остались и на Олимпиаде, которая прошла в феврале в Пхёнчхане. Международный олимпийский комитет разрешил выступить на Играх-2018 четырем российским биатлонистам, из которых только Антон Бабиков и Татьяна Акимова могли рассматриваться в качестве претендентов на медали.

Лидеры национальной сборной Антон Шипулин, Максим Цветков, Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт не получили приглашений на соревнования в Южную Корею.

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