Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
Амаль Клуни впервые снялась для Vogue
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара?
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
20«Ростов» Карпина едва не устроил потасовку в Черкизове
17:47 (мск), источник: ТАСС

Польховский покинул пост главного тренера сборной Казахстана по биатлону

ТАСС, 10 апреля. Валерий Польховский покинул пост главного тренера биатлонной сборной Казахстана. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов Казахстана (СБК).

Источник: РИА "Новости"

СБК и 64-летний специалист приняли совместное решение не продлевать контракт.

«Союз биатлонистов Республики Казахстан сообщает, что контракт с главным тренером сборной Казахстана по биатлону Валерием Польховским закончен и не будет продлеваться на следующий сезон, — говорится в сообщении пресс-службы СБК. — Данное решение было принято по взаимному согласию сторон после проведенных переговоров. СБК выражает тренеру благодарность за работу в составе национальной сборной Казахстана и желает дальнейших успехов».

Специалист возглавлял сборную России по биатлону на протяжении сезона-2011/12, ранее он занимал пост главного тренера женской сборной России. В сезоне-2015/16 Польховский был тренером-консультантом сборной Казахстана, а в мае 2017 года был назначен на пост главного тренера.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Вяльбе рассказала о своем отношении к откровенным фото спортсменок
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности
Драчев против Майгурова. Кто спасет наш биатлон, и как именно?
РФС признал увольнение Погребняка из «Динамо» незаконным
Черчесов: Радует, что цифры пробега с каждой игрой увеличиваются
«Ювентус» летом хочет вернуть Морату из «Челси»
Воробьёв сменит Знарка в СКА. На очереди ли сборная России
ФИФА может ввести запрет на аренду футболистов
Новости
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Санкт-Петербург пополнится пятью памятниками архитектуры
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь