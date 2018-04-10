Польховский покинул пост главного тренера сборной Казахстана по биатлону
ТАСС, 10 апреля. Валерий Польховский покинул пост главного тренера биатлонной сборной Казахстана. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 10 апреля. Валерий Польховский покинул пост главного тренера биатлонной сборной Казахстана. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
СБК и 64-летний специалист приняли совместное решение не продлевать контракт.
«Союз биатлонистов Республики Казахстан сообщает, что контракт с главным тренером сборной Казахстана по биатлону Валерием Польховским закончен и не будет продлеваться на следующий сезон, — говорится в сообщении
Специалист возглавлял сборную России по биатлону на протяжении сезона-2011/12, ранее он занимал пост главного тренера женской сборной России. В сезоне-2015/16 Польховский был