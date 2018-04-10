Польховский покинул пост главного тренера сборной Казахстана по биатлону

«Союз биатлонистов Республики Казахстан сообщает, что контракт с главным тренером сборной Казахстана по биатлону Валерием Польховским закончен и не будет продлеваться на следующий сезон, — говорится в сообщении пресс-службы СБК. — Данное решение было принято по взаимному согласию сторон после проведенных переговоров. СБК выражает тренеру благодарность за работу в составе национальной сборной Казахстана и желает дальнейших успехов».