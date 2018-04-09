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14:54 (мск), источник: TeamRussia.pro

Малышко рассказал, в чём проблема сборной России

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о своём отношении к индивидуальным тренировкам и объяснил ситуацию с тренерами в сборной России.

Источник: РИА "Новости"

«У нас не один тренер, а шестеро. Не один на рубеже стоит и пристреливает, а шесть человек. У каждого в этой большой команде своя маленькая команда.

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Начинается какая-то нездоровая конкуренция внутри команды. Каждый хочет, чтобы его микросостав выступил лучше, чем у другого. И на этом, мне кажется, мы уже не первый год прогораем.

Несмотря на то, что у Антона Шипулина очень высокие результаты, остальные ничего дельного не показывают. Поэтому не просто так Антон меня звал в отдельную команду после Олимпиады, — сказал Малышко в интервью «Калашников Media».

Напомним, сам Малышко готовится под руководством Анатолия Хованцева.

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