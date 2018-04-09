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14:35 (мск), источник: Р-Спорт

Свендсен: Объявить о завершении карьеры было сложно

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен со слезами на глазах сообщил на пресс-конференции о том, решение завершить карьеру далось ему нелегко.

32-летний Свендсен заявил, что мотивации дальше тренироваться у него больше нет, и именно поэтому принял это решение.

«В следующем году чемпионат мира в Эстерсунде, и мне стало интересно, хочу ли я соревноваться в следующем сезоне. Этот вопрос не оставлял меня. Но я хотел, чтобы закончился олимпийский сезон, прежде чем я приму решение. Опыт подсказывал, что искра может вернуться, но этого не произошло. Поэтому я решил, что завершу карьеру», — сказал на пресс-конференции Свендсен, чьи слова приводит NRK, со слезами на глазах.

Норвежский биатлонист отметил, что уверен в своем решении.

«Это немного грустно, но я чувствую, что принял правильное решение. Я действительно счастлив. Своей карьерой я доволен, это было настоящее приключение», — сказал Свендсен.

Свендсен — четырехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира и обладатель кубка мира.

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