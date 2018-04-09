Свендсен: Объявить о завершении карьеры было сложно

32-летний Свендсен заявил, что мотивации дальше тренироваться у него больше нет, и именно поэтому принял это решение.

«В следующем году чемпионат мира в Эстерсунде, и мне стало интересно, хочу ли я соревноваться в следующем сезоне. Этот вопрос не оставлял меня. Но я хотел, чтобы закончился олимпийский сезон, прежде чем я приму решение. Опыт подсказывал, что искра может вернуться, но этого не произошло. Поэтому я решил, что завершу карьеру», — сказал на пресс-конференции Свендсен, чьи слова приводит NRK, со слезами на глазах.