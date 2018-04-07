Чешская биатлонистка Коукалова пропустит следующий сезон

«Сегодня я сделала заявление, что пропускаю следующий сезон, — написала 28-летняя Коукалова. — Я не чувствую себя физически и психологически готовой к соревнованиям, у меня нет стремления к победе. Сейчас я хочу заниматься другими вещами. Я не говорю, что завершаю карьеру, возможно, я соскучусь по гонкам, по соревнованиям, но сейчас я не могу представить свое возвращение в спорт».