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13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузьмина: Вопрос о дальнейшей карьере очень сложный и по-прежнему открыт

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение о дальнейшей карьере.

Источник: РИА "Новости"

«Этот вопрос очень сложный, и пока он по-прежнему открыт. Усталость после сезона накопилась большая. Мне ещё предстоит решить, что для меня важнее: оставаться спортсменкой или быть только мамой.

Нужно подождать, когда решение будет принято на 100 процентов, — приводит слова Кузьминой «Тюменская арена».

На Играх-2018 в Пхёнчхане Кузьмина завоевала золото и две серебряные медали. В Кубке мира — 2017/18 она заняла второе место.

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