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Кузьмина: Вопрос о дальнейшей карьере очень сложный и по-прежнему открыт
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение о дальнейшей карьере.
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение о дальнейшей карьере.
«Этот вопрос очень сложный, и пока он
Нужно подождать, когда решение будет принято на 100 процентов, — приводит слова Кузьминой «Тюменская арена».
На Играх-2018 в Пхёнчхане Кузьмина завоевала золото и две серебряные медали. В Кубке мира — 2017/18 она заняла второе место.