М. Фуркад: Если выступлю в Пекине-2022, то затем точно завершу карьеру

Источник: РИА "Новости"

«Весной думал о том, настало ли моё время, чтобы уйти, но я всё ещё люблю биатлон, люблю жизнь профессионального спортсмена, ещё есть интересные вещи, которые я хотел бы сделать, поэтому решил продолжить карьеру.

Мне кажется, что Олимпийские игры в Пекине очень далеко. Сейчас я решил, что буду выступать два года, а после чемпионата мира 2020 года в Антхольце определюсь с будущим.

Если решу участвовать в Пекине-2022, то затем точно завершу карьеру, — цитирует Фуркада Eurosport.fr со ссылкой на эфир телеканала RMC.