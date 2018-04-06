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М. Фуркад: Если выступлю в Пекине-2022, то затем точно завершу карьеру
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал о планах по продолжению карьеры.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал о планах по продолжению карьеры.
«Весной думал о том, настало ли моё время, чтобы уйти, но я всё ещё люблю биатлон, люблю жизнь профессионального спортсмена, ещё есть интересные вещи, которые я хотел бы сделать, поэтому решил продолжить карьеру.
Мне кажется, что Олимпийские игры в Пекине очень далеко. Сейчас я решил, что буду выступать два года, а после чемпионата мира 2020 года в Антхольце определюсь с будущим.
Если решу участвовать в Пекине-2022, то затем точно завершу карьеру, — цитирует Фуркада Eurosport.fr со ссылкой на эфир телеканала RMC.
Отметим, что в 2022 году Фуркаду будет 33 года.