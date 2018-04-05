Биатлонистка Хильдебранд выиграла спринт на ЧМ военных, Акимова — 15-я
Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд сегодня, 5 апреля, победила в спринтерской гонке на чемпионате мира среди военнослужащих в Хохфильцене (Австрия).
Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд сегодня, 5 апреля, победила в спринтерской гонке на чемпионате мира среди военнослужащих в Хохфильцене (Австрия).
Лучшей среди российских биатлонисток была Татьяна Акимова, ставшая 15-й. Ульяна Кайшева не вышла на старт гонки.
Биатлон. Чемпионат мира среди военнослужащих. Хохфильцен, Австрия
Женщины, спринт, 7,5 км.
1. Франциска Хильдебранд (Германия) — 21.11,4 (1)
2. Юлия Джима (Украина) — 21.43,9 (2)
3. Кинга Миторай (Польша) — 21.54,9 (1)
4. Лиза Хаузер (Австрия) — 21.57,8 (2)
5. Лена Хекль (Швейцария) — 21.59,2 (2)
6. Ирина Варвинец (Украина) — 22.06,4 (1)…
15. Татьяна Акимова (Россия) — 23.27,3 (3)
16. Светлана Бочкарёва (Россия) — 23.29,9 (4)
17. Галина Нечкасова (Россия) — 23.31,9 (4).
Ульяна Кайшева (Россия) — не стартовала.