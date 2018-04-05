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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Швейцарец Вегер выиграл спринт на биатлонном ЧМ военных, Цветков — седьмой

Швейцарский биатлонист Беньямин Вегер сегодня, 5 апреля, выиграл спринт на чемпионате мира среди военнослужащих в Хохфильцене (Австрия).

Источник: РИА "Новости"

Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, занявший 7-е место при точной стрельбе.

Биатлон. Чемпионат мира среди военнослужащих. Хохфильцен, Австрия
Мужчины, спринт, 10 км

1. Беньямин Вегер (Швейцария) — 23.48,7 (1)
2. Андрей Расторгуев (Латвия) — 24.17,9 (1)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) — 24.20,1 (0)
4. Красимир Анев (Болгария) — 24.23,5 (0)
5. Эрик Лессер (Германия) — 24.36,3 (1)
6. Симон Эдер (Австрия) — 24.42,4 (2)
7. Максим Цветков (Россия) — 24.43,5 (0)…
16. Эдуард Латыпов (Россия) — 25.42,3 (2)
17. Антон Бабиков (Россия) — 25.43,1 (2)
18. Пётр Пащенко (Россия) — 25.45,0 (3).

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