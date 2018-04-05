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14:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндален: Если Домрачева продолжит карьеру, буду ей помогать

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, недавно объявивший об окончании карьеры, сообщил о готовности помогать своей супруге Дарье Домрачевой, если она продолжит выступление.

Источник: Reuters

Норвежский биатлонист отметил, что теперь он посвятит себя семье.

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«Я понимал, что этот день наступит. Но я отложил решение о завершении карьеры до нужного момента. Поэтому я был более эмоциональным, чем ожидал. Было очень тяжело подводить итоги сезона и говорить о своём решении.

Теперь я посвящу себя семье. Я сделаю всё, чтобы у них была хорошая жизнь. В настоящее время у меня нет никаких дел. Непривычно иметь столь свободный календарь. Теперь я могу наслаждаться временем, проведённым с супругой и нашей дочерью Ксенией.

Если Дарья решит продолжать карьеру, то я буду помогать ей в достижении целей. Но она сама должна хотеть этого, у неё должна быть мотивация работать дальше. В этом случае мы будем много путешествовать, Ксения тоже. Надеюсь, что я смогу помочь Дарье, — цитирует VR Бьорндалена.

Белорусская биатлонистка Домрачева ещё не приняла решения о своём будущем. Спортсменка лишь в прошлом сезоне возобновила карьеру после рождения дочери.

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