Перекресток для Шипулина. Уйти или остаться?
Что будет с нашей сборной, если лидер команды Антон Шипулин завершит свою карьеру?
Что будет с нашей сборной, если лидер команды Антон Шипулин завершит свою карьеру?
По ходу сезона 30-летний Антон Шипулин так и не дал четкого ответа на вопрос о своем спортивном будущем. Олимпийский чемпион долго и всерьез размышлял, стоит ли продолжать карьеру. И в свои думы посвящал очень узкий круг людей. Так, полтора месяца ответа на вопрос о планах Антона на следующий сезоне не было даже у его отца — Владимира.
— Мы не знаем, что будет дальше, — признавался Владимир Шипулин в Пхенчхане. — Он — мужик. Соберется, и остаток сезона добегает. А там будет видно. Хотелось бы, конечно, чтобы Антон продолжил выступать и дальше, но это решение будет принимать только он. И каким бы оно ни было, мы его поддержим.
Наверняка Шипулин намеревался все решить, исходя из итогов Олимпийских игр. Четыре года, с тех самых пор, когда от личного олимпийского золота его отделил один промах, Антон грезил индивидуальной победой на главном старте четырехлетия. Выиграй он в Пхенчхане — наверняка бы закончил. Однако жизнь, увы, сложилась так, что в Корею спортсмен не поехал вообще. И теперь его мечта откладывается еще на четыре года.
В Пекине-2022 Антону будет уже 34 года. Не факт, что он сумеет сохранить свои нынешние кондиции до такого возраста. Однако 34 — далеко не приговор в биатлоне. Даже оставляя за скобками легендарного и не знавшего границ Оле Эйнара Бьорндалена, можно вспомнить, как, например, Сергей Чепиков в Турине-2006 в свои 39 лет завоевал серебро в составе эстафеты и остался в
НА ТАКОЙ НОТЕ УХОДИТЬ НЕ СТОИТ
А вот удастся ли Антону разобраться со своими «тараканами» — вопрос. Загадывать на четыре года вперед вообще сложно. А уж когда знаешь, что в любой момент тебя без объяснения причины могут снять с дистанции, тем более. Но, в конце концов, Олимпийскими играми спортивная жизнь не ограничивается. Вероятно, спортсмен решит, что в этой ситуации правильнее всего двигаться маленькими шажками. Отбегать следующий сезон, а дальше — смотреть по ситуации. Официально Шипулин ничего еще не заявлял, но написал пост Инстаграме, в котором особую благодарность выразил болельщикам. И в качестве прощания пообещал: «Все будет хорошо! Увидимся».
Технически увидеться с болельщиками, и тем самым не нарушить обещание, он может где угодно. Совсем не обязательно на трассе. Но большинство уже интерпретировало эти слова, как желание остаться. В
Разве на такой ноте стоит уходить?
КОГДА ЗА СПИНОЙ — ПРОПАСТЬ
Тем более, что представить нашу команду без Шипулина на данный момент крайне сложно. Понятно, что всегда выезжать на Антоне сборная не сможет, но
Без Антона мужская сборная опустится примерно до того же уровня, на котором сейчас женская. В такой ситуации он, будучи крайне ответственным (иногда даже слишком) человеком, команду едва ли оставит. Но с ней что будет, когда Шипулин
ВЛАДИМИР ИВАНОВ