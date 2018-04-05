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14:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перекресток для Шипулина. Уйти или остаться?

Что будет с нашей сборной, если лидер команды Антон Шипулин завершит свою карьеру?

Источник: Спорт-Экспресс

По ходу сезона 30-летний Антон Шипулин так и не дал четкого ответа на вопрос о своем спортивном будущем. Олимпийский чемпион долго и всерьез размышлял, стоит ли продолжать карьеру. И в свои думы посвящал очень узкий круг людей. Так, полтора месяца ответа на вопрос о планах Антона на следующий сезоне не было даже у его отца — Владимира.

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— Мы не знаем, что будет дальше, — признавался Владимир Шипулин в Пхенчхане. — Он — мужик. Соберется, и остаток сезона добегает. А там будет видно. Хотелось бы, конечно, чтобы Антон продолжил выступать и дальше, но это решение будет принимать только он. И каким бы оно ни было, мы его поддержим.

Наверняка Шипулин намеревался все решить, исходя из итогов Олимпийских игр. Четыре года, с тех самых пор, когда от личного олимпийского золота его отделил один промах, Антон грезил индивидуальной победой на главном старте четырехлетия. Выиграй он в Пхенчхане — наверняка бы закончил. Однако жизнь, увы, сложилась так, что в Корею спортсмен не поехал вообще. И теперь его мечта откладывается еще на четыре года.

В Пекине-2022 Антону будет уже 34 года. Не факт, что он сумеет сохранить свои нынешние кондиции до такого возраста. Однако 34 — далеко не приговор в биатлоне. Даже оставляя за скобками легендарного и не знавшего границ Оле Эйнара Бьорндалена, можно вспомнить, как, например, Сергей Чепиков в Турине-2006 в свои 39 лет завоевал серебро в составе эстафеты и остался в каких-то 0,8 от бронзы в индивидуальной гонке. Да что далеко ходить — родной сестре Антона Шипулина Анастасии Кузьминой летом исполнится 34, а она стала одним из главных героев завершившегося сезона. Так что весь вопрос в здоровье и мотивации. С первым у Шипулина, тьфу-тьфу, проблем вроде нет.

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НА ТАКОЙ НОТЕ УХОДИТЬ НЕ СТОИТ

А вот удастся ли Антону разобраться со своими «тараканами» — вопрос. Загадывать на четыре года вперед вообще сложно. А уж когда знаешь, что в любой момент тебя без объяснения причины могут снять с дистанции, тем более. Но, в конце концов, Олимпийскими играми спортивная жизнь не ограничивается. Вероятно, спортсмен решит, что в этой ситуации правильнее всего двигаться маленькими шажками. Отбегать следующий сезон, а дальше — смотреть по ситуации. Официально Шипулин ничего еще не заявлял, но написал пост Инстаграме, в котором особую благодарность выразил болельщикам. И в качестве прощания пообещал: «Все будет хорошо! Увидимся».

Технически увидеться с болельщиками, и тем самым не нарушить обещание, он может где угодно. Совсем не обязательно на трассе. Но большинство уже интерпретировало эти слова, как желание остаться. В общем-то, это было бы логичным и все-таки ожидаемым шагом. Очевидно, что талантливейший атлет сказал в биатлоне далеко не все. Да и уходить на такой ноте было бы грустно. С одной стороны, сезон в Кубке мира он снова закончил третьим, но с другой — это самый неудачный его спортивный год за последние четыре года. Сравните кубковые очки: весной 2015 их в его активе было 978, в 2016 — 806, в 2017 — 943, а в нынешнем — 697.

Причем в нынешнем сезоне что-то пошло не так с самого начала. Еще в декабре тренер Андрей Крючков признавался, что не понимает, почему у его подопечного такие проблемы со скоростью — по планам он должен был быстро бежать уже на первых этапах. Потом стало лучше, но какого-то яркого всплеска по ходу сезона так и не случилось.

Разве на такой ноте стоит уходить?

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КОГДА ЗА СПИНОЙ — ПРОПАСТЬ

Тем более, что представить нашу команду без Шипулина на данный момент крайне сложно. Понятно, что всегда выезжать на Антоне сборная не сможет, но все-таки сейчас совсем не тот случай, когда следует уступить дорогу молодым. За спиной у российского лидера — пропасть. И победа Максима Цветкова в тюменском масс-старте вводить в заблуждение не должна. Ни один наш спортсмен, кроме Шипулина, не попал даже в топ-20 общего зачета по итогам Кубка мира. Французов, норвежцев и немцев в двадцатке сразу четверо. Даже австрийцев — двое. Многое нам при таких раскладах светит в тех же эстафетах?

Без Антона мужская сборная опустится примерно до того же уровня, на котором сейчас женская. В такой ситуации он, будучи крайне ответственным (иногда даже слишком) человеком, команду едва ли оставит. Но с ней что будет, когда Шипулин все-таки завершит карьеру, даже представить страшно.

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ВЛАДИМИР ИВАНОВ

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