Перекресток для Шипулина. Уйти или остаться?

Источник: Спорт-Экспресс

По ходу сезона 30-летний Антон Шипулин так и не дал четкого ответа на вопрос о своем спортивном будущем. Олимпийский чемпион долго и всерьез размышлял, стоит ли продолжать карьеру. И в свои думы посвящал очень узкий круг людей. Так, полтора месяца ответа на вопрос о планах Антона на следующий сезоне не было даже у его отца — Владимира.

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— Мы не знаем, что будет дальше, — признавался Владимир Шипулин в Пхенчхане. — Он — мужик. Соберется, и остаток сезона добегает. А там будет видно. Хотелось бы, конечно, чтобы Антон продолжил выступать и дальше, но это решение будет принимать только он. И каким бы оно ни было, мы его поддержим.

Наверняка Шипулин намеревался все решить, исходя из итогов Олимпийских игр. Четыре года, с тех самых пор, когда от личного олимпийского золота его отделил один промах, Антон грезил индивидуальной победой на главном старте четырехлетия. Выиграй он в Пхенчхане — наверняка бы закончил. Однако жизнь, увы, сложилась так, что в Корею спортсмен не поехал вообще. И теперь его мечта откладывается еще на четыре года.

В Пекине-2022 Антону будет уже 34 года. Не факт, что он сумеет сохранить свои нынешние кондиции до такого возраста. Однако 34 — далеко не приговор в биатлоне. Даже оставляя за скобками легендарного и не знавшего границ Оле Эйнара Бьорндалена, можно вспомнить, как, например, Сергей Чепиков в Турине-2006 в свои 39 лет завоевал серебро в составе эстафеты и остался в каких-то 0,8 от бронзы в индивидуальной гонке. Да что далеко ходить — родной сестре Антона Шипулина Анастасии Кузьминой летом исполнится 34, а она стала одним из главных героев завершившегося сезона. Так что весь вопрос в здоровье и мотивации. С первым у Шипулина, тьфу-тьфу, проблем вроде нет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bg_kZcvHTQe/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.333333333333332% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bg_kZcvHTQe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мой сезон завершен. Последние гонки сезона меня не покидала одна мысль - скорее бы он закончился. Форма была ужасной и сделать с этим было уже ничего нельзя, как бы я ни старался. Сегодня после спринта это стало очевидно, как никогда. Сезон был полон борьбы, разочарований, злости, но и надежде в нем осталось место. Главное разочарование - пропуск Олимпиады по причинам, которые нам никто до сих пор не объяснил. Кубок мира, где все зависело от меня, тоже не принес огромной радости. Я знаю, что я способен на большее. Безусловно, были допущены ошибки, которые нужно исправлять. И, я как спортсмен несу за них полную ответственность. Единственное, в чем я точно не могу себя упрекнуть - это в отсутствии желания бороться до последнего, даже когда сил уже не было никаких. И это было бы втройне тяжелее без поддержки болельщиков. Я хочу сказать спасибо своим тренерам, партнерам по команде, сервис-бригаде и всем-всем, кто помогал мне в этом сезоне. Спасибо моей супруге @shipulina_luiza за то, что она всегда рядом, даже если далеко. Спасибо моей семье, родителям, сёстрам. Я вас всех очень люблю. Отдельно я хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики. Мне жаль, что у меня не получилось радовать вас чаще. Спасибо, что и в моменты успеха (без вас бы его точно не было), и в самые трудные моменты я всегда чувствовал вашу поддержку. Именно это и вселяет надежду. Я соревнуюсь для вас! Всё будет хорошо! Увидимся ;)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/anton_shipulin/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shipulin</a> (@anton_shipulin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-31T15:51:43+00:00">31 Мар 2018 в 8:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НА ТАКОЙ НОТЕ УХОДИТЬ НЕ СТОИТ

А вот удастся ли Антону разобраться со своими «тараканами» — вопрос. Загадывать на четыре года вперед вообще сложно. А уж когда знаешь, что в любой момент тебя без объяснения причины могут снять с дистанции, тем более. Но, в конце концов, Олимпийскими играми спортивная жизнь не ограничивается. Вероятно, спортсмен решит, что в этой ситуации правильнее всего двигаться маленькими шажками. Отбегать следующий сезон, а дальше — смотреть по ситуации. Официально Шипулин ничего еще не заявлял, но написал пост Инстаграме, в котором особую благодарность выразил болельщикам. И в качестве прощания пообещал: «Все будет хорошо! Увидимся».

Технически увидеться с болельщиками, и тем самым не нарушить обещание, он может где угодно. Совсем не обязательно на трассе. Но большинство уже интерпретировало эти слова, как желание остаться. В общем-то, это было бы логичным и все-таки ожидаемым шагом. Очевидно, что талантливейший атлет сказал в биатлоне далеко не все. Да и уходить на такой ноте было бы грустно. С одной стороны, сезон в Кубке мира он снова закончил третьим, но с другой — это самый неудачный его спортивный год за последние четыре года. Сравните кубковые очки: весной 2015 их в его активе было 978, в 2016 — 806, в 2017 — 943, а в нынешнем — 697.

Причем в нынешнем сезоне что-то пошло не так с самого начала. Еще в декабре тренер Андрей Крючков признавался, что не понимает, почему у его подопечного такие проблемы со скоростью — по планам он должен был быстро бежать уже на первых этапах. Потом стало лучше, но какого-то яркого всплеска по ходу сезона так и не случилось.

Разве на такой ноте стоит уходить?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgGkdhWHV-U/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgGkdhWHV-U/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Настя - гордость нашей семьи!@nastja.kuzminova Трехкратная олимпийская чемпионка) Позволила подержать медаль, которую она посвятила мне) Удачи тебе в каждой оставшейся гонке сезона, сестра!) ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/anton_shipulin/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shipulin</a> (@anton_shipulin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-09T12:34:54+00:00">9 Мар 2018 в 4:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КОГДА ЗА СПИНОЙ — ПРОПАСТЬ

Тем более, что представить нашу команду без Шипулина на данный момент крайне сложно. Понятно, что всегда выезжать на Антоне сборная не сможет, но все-таки сейчас совсем не тот случай, когда следует уступить дорогу молодым. За спиной у российского лидера — пропасть. И победа Максима Цветкова в тюменском масс-старте вводить в заблуждение не должна. Ни один наш спортсмен, кроме Шипулина, не попал даже в топ-20 общего зачета по итогам Кубка мира. Французов, норвежцев и немцев в двадцатке сразу четверо. Даже австрийцев — двое. Многое нам при таких раскладах светит в тех же эстафетах?

Без Антона мужская сборная опустится примерно до того же уровня, на котором сейчас женская. В такой ситуации он, будучи крайне ответственным (иногда даже слишком) человеком, команду едва ли оставит. Но с ней что будет, когда Шипулин все-таки завершит карьеру, даже представить страшно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhHgwNMnLHz/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.24694376528117% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhHgwNMnLHz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я думал, что ты будешь соревноваться вечно. Ты всегда был, есть и будешь для меня примером великого спортсмена. Твоему отношению к делу нет равных. Для меня было огромной честью выходить на старт вместе с тобой. Удачи в новом жизненном этапе, Уле! / I have always thought your career will last forever. You have always been and you will always be my role model of a great athlete. It has been an honour to compete alongside you. All the best in the future! @oleeinarbjorndalen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/anton_shipulin/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shipulin</a> (@anton_shipulin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-03T17:53:08+00:00">3 Апр 2018 в 10:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.