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14:15 (мск), источник: Вести.Ru

Александр Тихонов: Мы имеем абсолютно неуправляемую команду по биатлону

Четырехкратный олимпийский чемпион и действующий член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов обрушился с критикой на российских биатлонистов. Он считает, что нынешняя команда России является неуправляемой.

«Мы были на пресс-конференции, где было много журналистов, и на которую были приглашены Логинов и Гараничев. Однако они не пришли, сказав, что им это не надо, — написал Тихонов в своем блоге. — Это недостойно членов сборной, и я бы, будучи президентом, за такое выгонял. Общаясь с тренерами, я такого наслушался про наших спортсменов: “Я хочу… я не хочу”. В итоге мы получили абсолютно неуправляемую команду».

«Посмотрите, какие интервью раздает Бабиков. Бьорндален и Фуркад никогда себе такого не позволяли. То ему майонез не тот, то тренеры не те, но скажу, что результаты у вас не те, чтобы что-то о себе заявлять. За такое поведение надо выводить на самостоятельную подготовку. Сколько было потрачено средств на Шипулина и Волкова за эти годы? Где тот результат, который мы ожидали?».

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