Шипулин и Юрлова-Перхт стали лучшими в рейтинге Союза биатлонистов России

Не первый парень на деревне. Шипулин вернулся и проиграл всем

По итогам прошедшего сезона спортсмен занял третье место в общем зачете Кубка мира. На этапах Кубка мира он пять раз становился третьим, а в Контиолахти выиграл спринт. Второе место в рейтинге СБР занял Александр Логинов из Тюменской области (1579), третьим стал Антон Бабиков (1338), представляющий Башкортостан.