Шипулин и Юрлова-Перхт стали лучшими в рейтинге Союза биатлонистов России
ТАСС, 5 апреля. Антон Шипулин и Екатерина
ТАСС, 5 апреля. Антон Шипулин и Екатерина
30-летний Шипулин, представляющий Свердловскую область, заработал 1658 очков, став лучшим биатлонистом страны пятый раз подряд.
По итогам прошедшего сезона спортсмен занял третье место в общем зачете Кубка мира. На этапах Кубка мира он пять раз становился третьим, а в Контиолахти выиграл спринт. Второе место в рейтинге СБР занял Александр Логинов из Тюменской области (1579), третьим стал Антон Бабиков (1338), представляющий Башкортостан.
У женщин второй раз в карьере первое место заняла Екатерина