Биатлонистка Васильева: Пыталась получить TUE, но мне отказали

Васильева в среду стала чемпионкой России в
«Несколько лет назад я переболела бронхитом, и у меня сильно ухудшилось состояние бронхов. В теплую погоду я бегаю нормально. Но как только становится холодно, мне становится трудно дышать. Обычно, мне хватает
В 2016 году хакеры опубликовали результаты взлома баз данных WADA, из которых следовало, что агентство разрешало ряду известных спортсменов, среди которых теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена