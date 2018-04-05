Биатлонистка Васильева: Пыталась получить TUE, но мне отказали

«Несколько лет назад я переболела бронхитом, и у меня сильно ухудшилось состояние бронхов. В теплую погоду я бегаю нормально. Но как только становится холодно, мне становится трудно дышать. Обычно, мне хватает двух-четырех доз сальбутамола при разрешенных восьми. Если же я переболела или бегать приходится на морозе, то даже восьми доз не хватает. Мы уже пытались получить TUE, я обследовалась в Москве, но не сделала тест на беговой дорожке, чтобы можно было получить данные работы организма при высокой нагрузке. Поэтому в разрешении мне отказали», — объяснила Васильева.