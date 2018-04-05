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10:21 (мск), источник: Р-Спорт

Биатлонистка Васильева: Пыталась получить TUE, но мне отказали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Российская биатлонистка Маргарита Васильева заявила в интервью РИА Новости, что пыталась оформить разрешение на терапевтическое использование (TUE) сальбутамола, но получила отказ.

Васильева в среду стала чемпионкой России в масс-старте.

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Ранее спортсменка завоевала бронзу в спринте и серебро в гонке преследования.

«Несколько лет назад я переболела бронхитом, и у меня сильно ухудшилось состояние бронхов. В теплую погоду я бегаю нормально. Но как только становится холодно, мне становится трудно дышать. Обычно, мне хватает двух-четырех доз сальбутамола при разрешенных восьми. Если же я переболела или бегать приходится на морозе, то даже восьми доз не хватает. Мы уже пытались получить TUE, я обследовалась в Москве, но не сделала тест на беговой дорожке, чтобы можно было получить данные работы организма при высокой нагрузке. Поэтому в разрешении мне отказали», — объяснила Васильева.

В 2016 году хакеры опубликовали результаты взлома баз данных WADA, из которых следовало, что агентство разрешало ряду известных спортсменов, среди которых теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн и другие, применять запрещенные препараты по TUE.

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