Биатлонистка Васильева: Не смогла поработать с Пихлером из-за беременности

Вольфганг Пихлер пришел в сборную России в 2011 году, разорвав ради работы с российскими биатлонистками действующий контракт с командой Швеции. При нем женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Сочи.

По окончании сезона-2013/14 Пихлер покинул национальную команду России.

«Мы тогда на равных боролись с Олей Подчуфаровой, и Пихлер, который только пришел в российскую команду, пригласил нас обеих на предсезонный сбор. Но как раз тогда я узнала, что жду ребенка. Я очень хотела поработать с Вольфгангом. Мне хотелось попробовать, смогу ли я это выдержать. Была уверена, что эта работа окажется очень интересной», — сказала Васильева.