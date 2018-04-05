Биатлонистка Васильева: Не смогла поработать с Пихлером из-за беременности

Вольфганг Пихлер пришел в сборную России в 2011 году, разорвав ради работы с российскими биатлонистками действующий контракт с командой Швеции. При нем женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Сочи.
По окончании сезона-2013/14 Пихлер покинул национальную команду России.
«Мы тогда на равных боролись с Олей Подчуфаровой, и Пихлер, который только пришел в российскую команду, пригласил нас обеих на предсезонный сбор. Но как раз тогда я узнала, что жду ребенка. Я очень хотела поработать с Вольфгангом. Мне хотелось попробовать, смогу ли я это выдержать. Была уверена, что эта работа окажется очень интересной», — сказала Васильева.
«Мне вообще хотелось жесткой работы через “не могу”. Потому что чем тебе тяжелее, тем быстрее ты растешь — достаточно посмотреть на результаты сборной Швеции, с которой Пихлер стал работать после Игр в Сочи. Мне это гораздо ближе, чем когда тренер старается выстраивать нагрузку так, чтобы не перегружать организм», — добавила биатлонистка.