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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

Биатлонистка Васильева: Не смогла поработать с Пихлером из-за беременности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Российская биатлонистка Маргарита Васильева, выигравшая в среду в масс-старте дебютный титул на чемпионате страны, заявила в интервью РИА Новости, что очень хотела поработать с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером в сборной России, но не смогла этого сделать из-за беременности.

Вольфганг Пихлер пришел в сборную России в 2011 году, разорвав ради работы с российскими биатлонистками действующий контракт с командой Швеции. При нем женская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на Олимпийских играх в Сочи.

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По окончании сезона-2013/14 Пихлер покинул национальную команду России.

«Мы тогда на равных боролись с Олей Подчуфаровой, и Пихлер, который только пришел в российскую команду, пригласил нас обеих на предсезонный сбор. Но как раз тогда я узнала, что жду ребенка. Я очень хотела поработать с Вольфгангом. Мне хотелось попробовать, смогу ли я это выдержать. Была уверена, что эта работа окажется очень интересной», — сказала Васильева.

«Мне вообще хотелось жесткой работы через “не могу”. Потому что чем тебе тяжелее, тем быстрее ты растешь — достаточно посмотреть на результаты сборной Швеции, с которой Пихлер стал работать после Игр в Сочи. Мне это гораздо ближе, чем когда тренер старается выстраивать нагрузку так, чтобы не перегружать организм», — добавила биатлонистка.

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