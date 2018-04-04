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Чемпионка без справки: в России не знают, что делать с астмой
В среду победительницей
В среду победительницей
Маргарите Васильевой 26 лет, она из Читинской области, но выступает за сборную Красноярского края. В среду ей удалось выиграть
Мало кто знает, что перспективная биатлонистка, которая теперь наверняка попадет в состав как минимум резервной команды, страдает от тяжелого заболевания. В прошлом году Васильевой был поставлен диагноз «бронхиальная астма». Теоретически, она имеет полное право оформить терапевтическое исключение и легально принимать препараты, которые запрещены Кодексом ВАДА для всех остальных спортсменов. Но необходимой справки у Васильевой до сих пор нет. И в этом меньше всего стоит винить спортсменку и ее тренера. Они попытались оформить нужные бумаги. Но пробить стену невежества, пофигизма и непрофессионализма не так уж просто. Особенно если ты — не звезда, а обыкновенная спортсменка из региона.
ЧЕМ ВАСИЛЬЕВА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФРУМА И СУНДБЮ
— В прошлом году на Универсиаде в
Чтобы чувствовать себя абсолютно здоровой не только в обычной жизни, но и на лыжне, Маргарите Васильевой необходимы ингаляции с препаратом под названием «сальбутамол». Он входит в Запрещенный список ВАДА, но является так называемой «пороговой» субстанцией. То есть в самой минимальной концентрации сальбутамол
Именно сальбутамол с разрешения ВАДА применяют ставшие у нас притчей во языцех норвежские лыжники и
Разница в том, что истинных приступов Фрума или Сундбю никто никогда не видел, о предполагаемой астме известно только с их слов. Но сальбутамол они применяли регулярно, годами, через специальные небулайзеры. Васильева, которая на глазах десятков свидетелей лежала синяя под кислородной маской, разрешенной дозы не превышает. Хотя, казалось бы, имеет на это все основания.
— После
— На всю Москву вы не нашли работающего велоэргометра?
— Институт на спорте не специализируется, они никогда с такой ситуацией не сталкивались. Поэтому, наверное, нам и не подсказали. Да и чувствовала себя Маргарита после лечения неплохо. Как мы поняли, заболевание у нее обостряется на фоне простуды, когда падает иммунитет.
— Вам не страшно выступать в гонках вот так, на авось? Вдруг ей вновь станет плохо, а препарата под рукой не окажется?
— У нас сальбутамол всегда с собой. При необходимости, Маргарита делает по два пшика непосредственно до и после гонки. Пока такого количества ей хватает, чтобы избежать закисления.
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ ЛЕГКО ОПРОКИНУТЬ
Теперь Васильева оказалась на пороге основной сборной. Не включать ее в состав несправедливо, Маргарита убедительно обыграла в
— Врач сборной посоветовал нам ехать в Германию, потому что там можно сразу пройти обследование и все оформить, — рассказала Панова. — Но мы решили, чтобы пока не тратить время и деньги, обратиться в краевую больницу в Красноярске. Там великолепные условия, правда, нет холодовой камеры, которая тоже нужна… Ну, посмотрим, что скажут врачи, а там уже будем решать.
Театр абсурда продолжается. Сначала в столице не нашлось работающего тренажера, теперь спортсменка едет лечиться в больницу, где тоже нет нужного оборудования. Но повторюсь: не стоит кидать камни в Васильеву и ее тренера. Они живут в той реальности, в которой живут. Не их проблема, что в этой реальности не работают реально РУСАДА и Министерство спорта. Что вся образовательная и консультационная деятельность этих ведомств заканчивается на Москве и основных составах сборных команд.
Резерв, не говоря уж о детском и массовом спорте, это вообще непаханое поле. Знаете, сколько терапевтических исключений получили наши спортсмены в 2017-м году? 22, на все виды спорта! Для сравнения, в США их, как минимум, в десять раз больше.
Можно, конечно, сказать, что американцы — допингисты, а наши чисты, как слеза. Но куда реальнее, что в российских регионах томятся еще десятки таких спортсменов, как Васильева. Людей, которые реально больны и нуждаются в помощи, чтобы получить жизненно важную им справку. А вместо этой помощи слышат пропагандистские лозунги.
— У меня сложилось впечатление, что вы с Васильевой не
— Мы немного боимся, как на нас будут смотреть после этого. Плюс, Маргарита хочет оставаться «нормальным» человеком и опасается, что разовьется привыкание. А она не хочет всю жизнь сидеть на препаратах.
Еще один бред: Ирина Старых и Александр Логинов, пойманные на запрещенном ЭПО, отбыли дисквалификации и вернулись в сборную, ничуть не опасаясь, как на них будут после этого смотреть. А действительно нуждающаяся в сальбутамоле Маргарита Васильева боится общественного мнения. Неужели проще попасться и вернуться, чем употреблять нужный тебе препарат легально?
Что к сальбутамолу можно привыкнуть — это, кстати, тоже миф.
— Сальбутамол вовсе не лечащее лекарство, а так называемый бронкодилятатор — который расширяет просвет бронхов, — объяснил «СЭ» известный спортивный врач Сергей Илюков. — Его следует принимать при необходимости. Важнее всего принимать именно лечащие препараты, которые купируют воспаление — глюкокортикостероиды. При использовании только бронкодилятаторов, без надлежащих лечащих препаратов, к ним действительно растет толерантность и необходимость повышается. Такое можно видеть у спортсменов, которых сложно назвать умными. В меру ограниченности они «боятся» «стероидов» и используют только бронкодилататоры. В действительности, это предубеждение, которое имеет под собой подоплеку, но легко опрокидывается.
ВЗРЫВ МОЗГА ДЛЯ СТРАНЫ
Как Васильева заработала себе астму — это отдельная глупая история.
— В сезоне 2014−15 годов Рита попала в резервную сборную и считалась там одним из лидеров, — рассказала Панова. — Перед самыми отборочными стартами она заболела. Я говорила, что нужно остаться дома и долечиться. Но тренеры сборной повезли ее в горы, на этап Кубка IBU в Обертиллах. Там она пробежала одну гонку, а после нее впервые стала задыхаться. Врач сказал, что приступ случился от нагрузки на фоне недолеченного бронхита. Так что астма у Риты — приобретенная, а не врожденная.
После того самого этапа в Обертиллахе Васильеву, как водится, просто списали. Она лечилась, восстанавливалась, пыталась вернуться, но тренеров сборной это уже мало интересовало. Следующий раз Васильева вернулась на Кубок IBU только в нынешнем сезоне, спустя три года!
— Рита очень сильна физически и обладает редким умением держать скорость на всей дистанции, включая последний круг, — рассказала Панова. — Она пришла в биатлон очень поздно, в 16 лет, но уже спустя год выступала на юношеском чемпионате мира. Представляете, какой талант нужно было иметь, чтобы всего за год занятий отобраться на «мир»?! По юниорам Васильева бегала вместе с Подчуфаровой, Якушовой. Были проблемы со стрельбой, но функционально Рита была на две головы их выше.
Сейчас Якушова уже завершила карьеру. Подчуфарова, которую, как и Васильеву, тренеры сборной
Пока Васильева и ей подобные будут мыкаться по стране в поисках работающего велоэргометра, о какой антидопинговой культуре тут можно говорить? Культура — это не про бумажки и отчеты в ВАДА, а про реальных людей, которые нуждаются в помощи, но ее не получают.