Васильева победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону
ТАСС, 4 апреля. Маргарита Васильева из Красноярского края завоевала золото в
ТАСС, 4 апреля. Маргарита Васильева из Красноярского края завоевала золото в
26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 5,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала представляющая Тюменскую область Виктория Сливко (отставание 19,5; 0 промахов), бронза у Ирины Услугиной, также выступающей за Тюменскую область (+33,5; 2).
Ранее на чемпионате России Васильева стала третьей в спринте и второй в гонке преследования.
Чемпионат России по биатлону, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнований, завершится в среду мужской эстафетной гонкой.
Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Максим Цветков, Екатерина
На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.