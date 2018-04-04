Биатлон. Уйти нельзя остаться. В поисках запятой для Дарьи Домрачевой

Сколько ни пытали четырехкратную олимпийскую чемпионку после Пхенчхана относительно ее творческих планов в спорте, никому она не открыла своего сердца. Даже тренерский штаб в лице Альфреда Эдера и Федора Свободы только разводил руки в стороны, демонстрируя (или изображая) неведение относительно дальнейшей карьеры Домрачевой.
А вот ее легендарный супруг не стал дальше держать мхатовскую паузу, и даже созвал по этому поводу специальную
Интуиция подсказывала, что занавес таинственности относительно своих планов на
«Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим мужчиной. Мужчина, разбивший границы, мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть человеком. Просто победитель».
О себе — ни слова, ни полунамека. Значит, время принятия решения еще не пришло.
Подождем и мы, а пока попробуем умозрительно представить, какие аспекты в размышлениях чемпионки могли бы склонить ее к продолжению карьеры, а какие сподвигли бы задуматься о мужнином решении. Аргументы выстроены не в порядке значимости, а по мере того, как они приходили в голову.
ФАКТОРЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ
— Уговоры со стороны БФБ и тренерского штаба сборной Беларуси
Представляю себе эту картину, когда практически все благополучие и чиновников федерации, и тренерского штаба сборной держится лишь на одном человеке. И до Олимпиады в Пхенчхане все ожидаемые «плюшки» были завязаны на «сборной Домрачевой», и после Игр все восторги от захватывающих финишей и благодарственные телеграммы были адресованы только ей. Совершенно понятно, что с ее уходом, а потом и с уходом Надежды Скардино, женский биатлон Беларуси начнет неодолимо стремиться к уровню мужского, а сам прославленный вид спорта имеет все шансы встать на одну доску с белорусскими лыжами, по которым так жестко прошелся Александр Лукашенко.
— Позиция главы НОК
Это была незабываемая цитата.
Вам еще надо выступать. Говорят мне вот, мол, Даша подумает, Надя подумает, как что делать… А я думаю: а чем вы будете вообще заниматься? Ну чем, чем вы будете вообще заниматься? Если вы в расцвете сил. Ну и потом вы же мне в детстве еще обещали, что, уходя, вы мне приведете на свое место, поставите других. Хорошо, в
Зная систему взаимоотношений в нашем спорте, сложно представить себе человека, чье решение пошло бы в разрез с мнением руководителя Национального олимпийского комитета. Обычно тезисы Александра Григорьевича не обсуждаются и уж, тем более, не критикуются, а лишь обрастают дополнительными экспертными мнениями, насколько же прав оказался белорусский президент в оценке ситуации. Казалось бы, каждый из нас был знаком с полезными качествами отечественного сала, но к спорту высших достижений этот «допинг» никто не додумался привязать.
— Уплывший из рук Большой хрустальный глобус
Это было очень обидно. Даже с учетом намеренного пропуска этапа Кубка мира в Анси ради подготовки к Олимпиаде главный приз кубкового сезона оказался практически в руках белоруски. От него ее отделили всего 18 очков, которые в преломлении на сход в спринте Эстерсунда
— Последний из оставшихся для нее ориентиров мирового биатлона
В течение завершившегося сезона белоруска уже достигла двух эпохальных отметок в плане общего количества побед на этапах Кубка мира. Сперва она повторила достижение Уши Дизл (30 викторий), затем сравнялась по первым местам с Магдаленой Нойнер (по 34 выигрыша). Впереди маячит лишь один не взятый рубеж — 42 победные гонки Магдалены Форсберг, выступавшей на стыке девяностых и нулевых. Можно сказать, что это долгоиграющая мотивация, которая в силах удержать Домрачеву на трассе, как минимум, на два сезона.
— Спортивная косточка и абсолютная преданность любимому делу
Это свойства ее личности. Если есть образчик «гомо сапиенса», который идеально бы подходил для решения самых сложных задач в этой сфере деятельности человека, то у мужчин это Бьерндален, а у женщин — Домрачева. Она была рождена для побед, она пришла побеждать, она этому училась и готовилась к большому поприщу. Не в той, конечно, степени, как
— Финансовая сторона вопроса как вклад в семейный бюджет
Рассуждения о возвышенных материях неизменно упираются в рутинный быт и проблемы его финансового обеспечения. А пролонгировать выступления в большом биатлоне — это продолжить зарабатывать большие по белорусским меркам деньги. С такой формой, которую обрела молодая мама, на одних только кубковых призовых можно уехать очень далеко. Плюс варианты спонсорских соглашений от спортивных экипировщиков, который почтут за честь достигнуть соглашения с единственной в мире четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону.
Не будем забывать и об отечественных бонусах. Помимо крупной единовременной премии за золото и серебро Пхенчхана, Дарья заслужила право на получение олимпийской президентской стипендии на весь срок до Игр в Пекине. Но это правило действует только для членов национальных команд. Как только человек завершает контрактные отношения со сборной, дальше он сможет получать эту стипендию только в течение года уже «гражданской жизни». Сами видите, что в денежном плане остаться гораздо выгоднее, чем уйти. Как говорил булгаковский Коровьев, «полнейшая выгода и очевидный профит».
— Чувство ответственности за пустую лавку запасных и ожидания болельщиков
Здесь мы снова возвращаемся к посылу Александра Лукашенко про «вы же мне обещали, что, уходя, приведете на свое место других». Понятное дело, что это никаким образом не функция Домрачевой — готовить себе смену, понятно, что не она сама собой прикрывалась и не пускала работу с резервом на самотек, пока не осталась у разбитого корыта, но есть одно «но». С вручением ей после Сочи-2014 золотой звезды «Героя Беларуси» она как бы потеряла свое право оставаться частным лицом и постепенно превратилась в некий государственный символ, в дочь всего белорусского народа, существующую не столько в масштабах отдельной личности, сколько в масштабах чаяния страны.
Прекрасно помню ее недавние слова: «Очевидно, что в нашей сборной нет скамейки запасных. Если вдруг
ФАКТОРЫ ЗАВЕРШЕНИЯ
— Дочка Ксения и материнская ипостась
Возможно, для Дарьи это самый главный аргумент в пользу завершения карьеры. Она ведь по этому поводу очень взвешенно высказалась — как взрослый ответственный человек.
Все будет зависеть от моих ощущений. Важно положить на весы и взвесить все нюансы. Я ведь еще и мама. У меня подрастает дочка, которая с взрослением требует все больше моего внимания.
Все верно, материнский инстинкт требует постоянной подпитки от общения с ребенком. Как ты не организуй спортивный график, а в этом самом общении неизменно будут пробелы. К тому же в процессе взросления Ксения, как совершенно справедливо заметила ее мама, будет требовать к себе все большего внимания, а кто его сможет заменить на материнское?
— Попадание в разные фазы карьеры
Казалось бы, вот решение вопроса — у Ксении появился первый полностью высвободившийся родитель, но уход супруга из большого спорта, думается, только осложнит решение супруги остаться на лыжне. Как бы то ни было, но раньше она могла быть
— Физическая усталость от процесса и ощущение исполненной миссии
Это только со стороны кажется, что им все легко дается. Красивый стадион, идеальная трасса, разноцветные трибуны, вкусная телекартинка — вышел биатлонист на старт, побежал, пострелял, выиграл гонку, загреб «бабло», поел, поспал, и снова готов к звездному променаду. Домрачева ведь не просто примет (если примет) решение продолжить карьеру, она ведь на четвертом десятке примет решение в очередной раз обречь себя на нечеловеческую спортивную нагрузку, на объемные тренировки в условиях разреженной атмосферы среднегорья, на постоянные разъезды и перелеты с мая по март, на подчинение своих личных интересов интересам дела (а
Давайте помнить, что за каждой красивой картинкой всегда прячется невидимая глазу черная лошадиная пахота, лежащая в основе четырех золотых олимпийских наград, двух побед на чемпионатах мира и 34 кубковых викторий.
— Нойнеровское удовлетворение от ухода из спорта в момент апофеоза славы
Тезис, не нуждающийся в расшифровке. Лучше уходить сейчас, когда все тебя просят остаться, нежели потом, когда, провожая, все тебя будут жалеть.
Дарья Домрачева еще не дала ответ на главный вопрос общественности, но
По крайней мере, в среде болельщиков.
Фото Дениса КОСТЮЧЕНКО (Биатлон online), CTV.by и личного инстаграма Дарьи Домрачевой.
Сергей ВЕРСОЦКИЙ