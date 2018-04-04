Биатлон. Уйти нельзя остаться. В поисках запятой для Дарьи Домрачевой

Сколько ни пытали четырехкратную олимпийскую чемпионку после Пхенчхана относительно ее творческих планов в спорте, никому она не открыла своего сердца. Даже тренерский штаб в лице Альфреда Эдера и Федора Свободы только разводил руки в стороны, демонстрируя (или изображая) неведение относительно дальнейшей карьеры Домрачевой.



А вот ее легендарный супруг не стал дальше держать мхатовскую паузу, и даже созвал по этому поводу специальную пресс-конференцию, где объявил о завершении спортивной карьеры. По словам норвежца, и мотивация у него сохранялась, и силы еще оставались для продолжения «банкета», но вмешались проблемы со здоровьем. В частности, врачи диагностировали у него мерцательную аритмию. С такими вещами не шутят, особенно на фоне запредельных нагрузок большого спорта.



Интуиция подсказывала, что занавес таинственности относительно своих планов на пресс-конференции супруга вполне могла приподнять и Дарья Домрачева, но она отметилась лишь в продолжении темы ухода великого норвежца постом в инстаграме:





«Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим мужчиной. Мужчина, разбивший границы, мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера — пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть человеком. Просто победитель».

О себе — ни слова, ни полунамека. Значит, время принятия решения еще не пришло.



Подождем и мы, а пока попробуем умозрительно представить, какие аспекты в размышлениях чемпионки могли бы склонить ее к продолжению карьеры, а какие сподвигли бы задуматься о мужнином решении. Аргументы выстроены не в порядке значимости, а по мере того, как они приходили в голову.



ФАКТОРЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ



— Уговоры со стороны БФБ и тренерского штаба сборной Беларуси



Представляю себе эту картину, когда практически все благополучие и чиновников федерации, и тренерского штаба сборной держится лишь на одном человеке. И до Олимпиады в Пхенчхане все ожидаемые «плюшки» были завязаны на «сборной Домрачевой», и после Игр все восторги от захватывающих финишей и благодарственные телеграммы были адресованы только ей. Совершенно понятно, что с ее уходом, а потом и с уходом Надежды Скардино, женский биатлон Беларуси начнет неодолимо стремиться к уровню мужского, а сам прославленный вид спорта имеет все шансы встать на одну доску с белорусскими лыжами, по которым так жестко прошелся Александр Лукашенко.

Источник: Прессбол

— Позиция главы НОК



Это была незабываемая цитата.



Вам еще надо выступать. Говорят мне вот, мол, Даша подумает, Надя подумает, как что делать… А я думаю: а чем вы будете вообще заниматься? Ну чем, чем вы будете вообще заниматься? Если вы в расцвете сил. Ну и потом вы же мне в детстве еще обещали, что, уходя, вы мне приведете на свое место, поставите других. Хорошо, в сентябре-октябре проведем тестирование, посмотрим. Если вы их подготовите к сезону и они побегут так, как вы, и так же будут стрелять… Ну я буду молчать. Я не хочу, чтобы вы уходили, но я буду молчать. Но так быстро спортсменками премиум-класса не становятся.

Зная систему взаимоотношений в нашем спорте, сложно представить себе человека, чье решение пошло бы в разрез с мнением руководителя Национального олимпийского комитета. Обычно тезисы Александра Григорьевича не обсуждаются и уж, тем более, не критикуются, а лишь обрастают дополнительными экспертными мнениями, насколько же прав оказался белорусский президент в оценке ситуации. Казалось бы, каждый из нас был знаком с полезными качествами отечественного сала, но к спорту высших достижений этот «допинг» никто не додумался привязать.



— Уплывший из рук Большой хрустальный глобус



Это было очень обидно. Даже с учетом намеренного пропуска этапа Кубка мира в Анси ради подготовки к Олимпиаде главный приз кубкового сезона оказался практически в руках белоруски. От него ее отделили всего 18 очков, которые в преломлении на сход в спринте Эстерсунда из-за лыж и автоматический пролет мимо «пасьюта» ничего, кроме досады и жажды реванша не вызывают. Если спортсменка, начиная с Оберхофа, ни в одной из личных кубковых гонок не выпадала из топ-10, выиграв за сезон шесть стартов, то ее виды на следующий БХГ кажутся просто стопроцентными.



— Последний из оставшихся для нее ориентиров мирового биатлона



В течение завершившегося сезона белоруска уже достигла двух эпохальных отметок в плане общего количества побед на этапах Кубка мира. Сперва она повторила достижение Уши Дизл (30 викторий), затем сравнялась по первым местам с Магдаленой Нойнер (по 34 выигрыша). Впереди маячит лишь один не взятый рубеж — 42 победные гонки Магдалены Форсберг, выступавшей на стыке девяностых и нулевых. Можно сказать, что это долгоиграющая мотивация, которая в силах удержать Домрачеву на трассе, как минимум, на два сезона.



— Спортивная косточка и абсолютная преданность любимому делу



Это свойства ее личности. Если есть образчик «гомо сапиенса», который идеально бы подходил для решения самых сложных задач в этой сфере деятельности человека, то у мужчин это Бьерндален, а у женщин — Домрачева. Она была рождена для побед, она пришла побеждать, она этому училась и готовилась к большому поприщу. Не в той, конечно, степени, как Оле-Эйнар, но она тоже подчинила свою жизнь спортивному распорядку, соразмерив с ним свои подростковые «хотелки» и девичьи грезы. Даша ни разу не предала биатлон, не позволила себе слабости ни в суровых сибирских условиях детских тренировок, ни на главных стартах. И вид спорта отплатил ей сторицей. Именно поэтому нахождение Домрачевой в биатлонной среде абсолютно органично.

Источник: Прессбол

— Финансовая сторона вопроса как вклад в семейный бюджет



Рассуждения о возвышенных материях неизменно упираются в рутинный быт и проблемы его финансового обеспечения. А пролонгировать выступления в большом биатлоне — это продолжить зарабатывать большие по белорусским меркам деньги. С такой формой, которую обрела молодая мама, на одних только кубковых призовых можно уехать очень далеко. Плюс варианты спонсорских соглашений от спортивных экипировщиков, который почтут за честь достигнуть соглашения с единственной в мире четырехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону.



Не будем забывать и об отечественных бонусах. Помимо крупной единовременной премии за золото и серебро Пхенчхана, Дарья заслужила право на получение олимпийской президентской стипендии на весь срок до Игр в Пекине. Но это правило действует только для членов национальных команд. Как только человек завершает контрактные отношения со сборной, дальше он сможет получать эту стипендию только в течение года уже «гражданской жизни». Сами видите, что в денежном плане остаться гораздо выгоднее, чем уйти. Как говорил булгаковский Коровьев, «полнейшая выгода и очевидный профит».



— Чувство ответственности за пустую лавку запасных и ожидания болельщиков



Здесь мы снова возвращаемся к посылу Александра Лукашенко про «вы же мне обещали, что, уходя, приведете на свое место других». Понятное дело, что это никаким образом не функция Домрачевой — готовить себе смену, понятно, что не она сама собой прикрывалась и не пускала работу с резервом на самотек, пока не осталась у разбитого корыта, но есть одно «но». С вручением ей после Сочи-2014 золотой звезды «Героя Беларуси» она как бы потеряла свое право оставаться частным лицом и постепенно превратилась в некий государственный символ, в дочь всего белорусского народа, существующую не столько в масштабах отдельной личности, сколько в масштабах чаяния страны.

Прекрасно помню ее недавние слова: «Очевидно, что в нашей сборной нет скамейки запасных. Если вдруг что-то случится с кем-то из команды, то заменить не кем. Важно, чтобы подрастало новое поколение и за нами была армия юниоров». И в ожидании хотя бы авангарда этой самой армии Дарья запросто может остаться, чтобы прикрыть целую страну.

Источник: Прессбол

ФАКТОРЫ ЗАВЕРШЕНИЯ



— Дочка Ксения и материнская ипостась



Возможно, для Дарьи это самый главный аргумент в пользу завершения карьеры. Она ведь по этому поводу очень взвешенно высказалась — как взрослый ответственный человек.

Все будет зависеть от моих ощущений. Важно положить на весы и взвесить все нюансы. Я ведь еще и мама. У меня подрастает дочка, которая с взрослением требует все больше моего внимания.



Все верно, материнский инстинкт требует постоянной подпитки от общения с ребенком. Как ты не организуй спортивный график, а в этом самом общении неизменно будут пробелы. К тому же в процессе взросления Ксения, как совершенно справедливо заметила ее мама, будет требовать к себе все большего внимания, а кто его сможет заменить на материнское?

Источник: Прессбол

— Попадание в разные фазы карьеры



Казалось бы, вот решение вопроса — у Ксении появился первый полностью высвободившийся родитель, но уход супруга из большого спорта, думается, только осложнит решение супруги остаться на лыжне. Как бы то ни было, но раньше она могла быть какое-то время без дочери, но практически всегда находилась рядом с мужем, который занимался тем же родом деятельности, что и она. Этот момент здорово поддерживал ощущение семьи, ощущение родного человека рядом. А вот дальше рядом зачастую не будет не только Ксюши, но и любимого мужа. Конечно, можно будет спланировать какие-то совместные выезды на тренировочные сборы или на кубковые этапы, но в этом не будет постоянства.



— Физическая усталость от процесса и ощущение исполненной миссии



Это только со стороны кажется, что им все легко дается. Красивый стадион, идеальная трасса, разноцветные трибуны, вкусная телекартинка — вышел биатлонист на старт, побежал, пострелял, выиграл гонку, загреб «бабло», поел, поспал, и снова готов к звездному променаду. Домрачева ведь не просто примет (если примет) решение продолжить карьеру, она ведь на четвертом десятке примет решение в очередной раз обречь себя на нечеловеческую спортивную нагрузку, на объемные тренировки в условиях разреженной атмосферы среднегорья, на постоянные разъезды и перелеты с мая по март, на подчинение своих личных интересов интересам дела (а по-другому, в полноги и в полнакала она не может относится к биатлону).

Источник: Прессбол

Давайте помнить, что за каждой красивой картинкой всегда прячется невидимая глазу черная лошадиная пахота, лежащая в основе четырех золотых олимпийских наград, двух побед на чемпионатах мира и 34 кубковых викторий.



— Нойнеровское удовлетворение от ухода из спорта в момент апофеоза славы



Тезис, не нуждающийся в расшифровке. Лучше уходить сейчас, когда все тебя просят остаться, нежели потом, когда, провожая, все тебя будут жалеть.



Дарья Домрачева еще не дала ответ на главный вопрос общественности, но почему-то кажется, что любое ее решение будет принято с уважением.



По крайней мере, в среде болельщиков.



Фото Дениса КОСТЮЧЕНКО (Биатлон online), CTV.by и личного инстаграма Дарьи Домрачевой.