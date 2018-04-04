М. Фуркад получил премию «Золотые часы»
Французский биатлонист Мартен Фуркад и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Пьер Вольтье получили награду «Золотые часы», сообщает
Французский биатлонист Мартен Фуркад и двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Пьер Вольтье получили награду «Золотые часы», сообщает
Церемония награждения прошла накануне в
«Золотые часы» вручаются лучшим французским спортсменам в отдельных зимних дисциплинах, а также лучшим среди всех видов. Приз учреждён производителями экипировки, журналистами Le Dauphiné Libéré и Федерацией лыжных видов Франции.
В биатлоне награду получили Мартен Фуркад и Анаис Беско. Фуркад и сноубордист Вольтье также стали обладателями главного приза.
В минувшем сезоне Фуркад в 7-й раз подряд выиграл «Большой хрустальный глобус» и завоевал три золотые медали на Играх-2018.
Вольтье в Пхёнчхане-2018 стал обладателем одной золотой медали в