Тренер: Гараничев сам отказался от эстафет на главных биатлонных стартах

Гараничев на протяжении пяти сезонов подряд не справлялся в эстафетах со стрельбой и заходил на штрафные круги. Четыре раза это происходило на чемпионатах мира (в Рупольдинге — 2012 год, Нове-Место — 2013, Контиолахти — 2015 и Холменколлене — 2016), а также в смешанной эстафете на Играх-2014 в Сочи.

«В этом сезоне Гараничеву очень активно предлагали войти в эстафету. Предлагал (тренер Андрей) Падин, предлагал (старший тренер мужской сборной России Рикко) Гросс. Но Евгений наотрез отказался. Сказал: “Ставьте другого человека, я не побегу”. То есть он сам для себя просто выкинул эстафету из головы», — рассказал Кугаевский.

«Интересно, что на Кубках мира Гараничев за много лет ни разу не подвел команду. Был даже прецедент на этапе в Антхольце, когда он сделал три промаха и тремя запасными патронами все три мишени закрыл. В биатлоне это высший пилотаж. Но на чемпионатах мира у него происходит сбой в голове. При этом Женька больше десяти раз заезжал в призы в эстафетах, шесть раз становился первым», — добавил тренер.