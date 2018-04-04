Домрачева посвятила Бьерндалену пост в Instagram

Источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева не осталась в стороне и проводила норвежца из большого спорта теплыми словами и фотографиями.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhHAW5jFsre/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhHAW5jFsre/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">And the WINNER IS... OLE EINAR BJØRNDALEN!!! The KING OF BIATHLON, the KING IN LIFE. Very proud of this MAN. Man who broke a limits, Man who broke stereotypes. His sport career-is example for millions how to fight for the goal. Career wich will inspire many generations after. His behavior in life - example for everyone how to respect other. How to keep a face infront of difficulties. How to be higher of underground games. How to be a HUMAN. Simply a WINNER... #SIMPLYTHEBEST #proud #Bjørndalen #SimplyAWinner #beautifulathlete #KING И ПОБЕДИТЕЛЬ.....УЛЕ ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН!!! КОРОЛЬ БИАТЛОНА, КОРОЛЬ И В ЖИЗНИ. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера-пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений. Его поведение по жизни - пример для всех,как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ... #БЬЁРНДАЛЕН #победитель #КОРОЛЬ</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dadofun/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Darya Domracheva</a> (@dadofun) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-03T13:10:04+00:00">3 Апр 2018 в 6:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На своей официальной странице белорусская спортсменка написала: «И ПОБЕДИТЕЛЬ… УЛЕ ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН!!! КОРОЛЬ БИАТЛОНА, КОРОЛЬ И В ЖИЗНИ. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера-пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ…».