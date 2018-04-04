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10:02 (мск), источник: БЕЛТА

Домрачева посвятила Бьерндалену пост в Instagram

Супруга завершившего накануне биатлонную карьеру Уле-Эйнара Бьерндалена посвятила мужу пост в своем официальном аккаунте в Instagram.

Источник: БЕЛТА

Дарья Домрачева не осталась в стороне и проводила норвежца из большого спорта теплыми словами и фотографиями.

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На своей официальной странице белорусская спортсменка написала: «И ПОБЕДИТЕЛЬ… УЛЕ ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН!!! КОРОЛЬ БИАТЛОНА, КОРОЛЬ И В ЖИЗНИ. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера-пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять еще множество поколений. Его поведение по жизни — пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть ЧЕЛОВЕКОМ. Просто ПОБЕДИТЕЛЬ…».

Во вторник, третьего апреля, один из самых титулованных биатлонистов планеты на специальной пресс-конференции заявил о завершении карьеры. Несмотря на желание продолжать соревноваться, Бьерндален последовал совету врачей и семьи. Не так давно он стал отцом и теперь будет больше времени посвящать своей дочери Ксении. Что он будет делать дальше, Уле-Эйнар пока еще не знает.

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