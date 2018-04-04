Домрачева посвятила Бьерндалену пост в Instagram
Супруга завершившего накануне биатлонную карьеру
Супруга завершившего накануне биатлонную карьеру
Дарья Домрачева не осталась в стороне и проводила норвежца из большого спорта теплыми словами и фотографиями.
На своей официальной странице белорусская спортсменка написала: «И ПОБЕДИТЕЛЬ… УЛЕ ЭЙНАР БЬЁРНДАЛЕН!!! КОРОЛЬ БИАТЛОНА, КОРОЛЬ И В ЖИЗНИ. Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная
Во вторник, третьего апреля, один из самых титулованных биатлонистов планеты на специальной