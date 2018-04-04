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02:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: 10 лет назад Бьорндален принял меня за Прохорова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об истории знакомства с восьмикратным олимпийским чемпионом норвежцем Уле-Эйнаром Бьорндаленом, объявившем о завершении карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«10 лет назад, когда я приехал на этап Кубка мира, Бьорндален вдруг начал со мной сильно здороваться и тоже самое начали делать другие биатлонисты норвежской команды. Оказалось, что они приняли меня за Михаила Прохорова, и думали, что я тот самый высокий человек, который возглавил Союз биатлонистов России.

Аккуратно меня спрашивали: “А где же ваши девушки?”. Я отвечал, что они остались на входе. Собственно говоря, я ходил в течение трёх дней, и было такое ощущение, что не просто все здороваются, а как будто в пояс кланяются. Потом же я увидел разочарование Уле-Эйнара, когда он узнал, что я простой русский комментатор Дима. С тех пор мы с ним подружились и собственно проблем у нас не было», — приводит слова Губерниева Sport24.

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