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19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Нет места жалости. Бьорндален ушел из спорта

Он не устал. Он просто не может биться на пределе. А значит, пришло время новых героев.

Источник: Reuters

Это всё-таки произошло! Король биатлона, Великий и Ужасный Бьорндален ушёл из спорта.

Он не мог соревноваться вечно, хотя почти всем поклонникам биатлона очень бы этого хотелось. Но он показал пример удивительного спортивного мастерства и долголетия. Впервые он начал выступать на Кубке мира в сезоне-1992/93, а решение завязать со спортом принял 25 лет спустя!

Остановиться Бьорндален не мог

За время своей выдающейся спортивной карьеры Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград, восемь из которых — золотые, а также 45 наград чемпионатов мира, 20 — высшей пробы. На полке Уле-Эйнара стоит шесть Больших хрустальных глобусов и 20 — Малых, а наград, завоёванных на этапах Кубка мира, просто не перечесть: одних побед только 96, включая одну в лыжных гонках. По совокупности достижений равных выдающемуся норвежцу в мире нет.

Обидно лишь то, что в последнем сезоне в спорте Бьорндалена причисляли к когорте сильнейших скорее по инерции, а уважали на трассе больше за былые заслуги. Конечно, все крепки задним умом, но если бы потрясающий норвежец завершил карьеру после триумфального домашнего чемпионата мира в Осло, где он завоевал четыре награды, включая золото в эстафете, то сейчас ассоциировался бы только со своими бесконечными победами и призовыми местами.

Но мы все видели, как Бьорндален проигрывал, и это печальнее всего.

Остановиться великий норвежец не мог — это было не в его правилах. Он всю свою жизнь посвятил спорту, он профессионал до мозга костей, не позволявший никому и ничему остановить своё стремление к победам. И как мог такой человек после чемпионата мира в Осло уйти из биатлона, когда до Олимпиады в Пхёнчхане, которая могла бы стать седьмой в его спортивной карьере, оставалось каких-то два года? Эх, если бы он знал, какими долгими они будут.

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В спорте нет места жалости

Бьорндален всегда славился своим умением должным образом подвести себя к важнейшему старту сезона, именно поэтому он каждый год завоёвывал хотя бы одну медаль чемпионата мира. Серия продолжалась два десятка лет: с 1997-го, когда норвежец бился на трассе с Майгуровым и Гроссом, до 2017-го, когда Уле-Эйнар боролся с Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бё. За 20 лет сменились три поколения биатлонистов, и только Бьорндален всегда был на высоте.

Но в 2018-м запаса не хватило. Как признался сам спортсмен, его начало подводить сердце — он, несмотря ни на что, продолжал тренироваться, но не мог работать на пределе, так же как и раньше.

Кроме того, захватили семейные дела: воспитание дочери, конечно, отнимало драгоценные часы от тренировок, которым Уле-Эйнар в расцвете сил посвящал едва ли не всё свободное время.

Итог оказался закономерным: в преддверии Олимпиады великий норвежец в своей сборной по спортивным показателям остался только седьмым, и в Пхёнчхан в составе сборной не поехал. Уже тогда карьеру можно было заканчивать, но Бьорндален стойко решил закончить сезон.

За оставшиеся зимние и весенние месяцы Бьорндалену пришлось познакомиться с неведомым раньше чувством сострадания и жалости. Люди подписывали петиции о возвращении чемпиона в сборную, МОК заговорил о специальной «уайлд-кард» на Олимпиаду, норвежские тренеры начали колебаться в своём решении. Но жалость по отношению к тому, кто всегда наводил ужас на своих соперников, — это крайне плохой знак. Уле-Эйнар ведь проиграл не в подковёрных играх, а в честной спортивной борьбе. И поэтому он понял, что пришло его время заканчивать.

На пресс-конференции, объявляя о завершении спортивной карьеры, Бьорндален особенно подчеркнул, что не устал от биатлона. Он просто не может больше биться на пределе, а потому не видит смысла оставаться в спорте дальше. А ещё суперспортсмена теперь больше интересуют простые семейные ценности — он хочет больше времени проводить с родными.

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Мир жаждет новых героев

Бьорндален, безусловно, оставил грандиозный след в истории биатлона и спорта в целом. Он и есть идеальный спортсмен, настоящее воплощение биатлона. И он всегда будет стоять в одном ряду с Усэйном Болтом и Майклом Фелпсом, Ларисой Латыниной и Александром Тихоновым, навеки вписавшими свои имена в книги рекордов и спортивных героев человечества.

Но рекорды Бьорндалена не будут вечными. Биатлон развивается, растёт конкуренция, расширяется программа соревнований. Мартен Фуркад в 29 лет уже близок к тому, чтобы настичь великого норвежца по количеству побед — разве можно было себе это представить пять лет назад? Да и по количеству олимпийских наград зимних Игр Бьорндален уже не первый: норвежская лыжница Марит Бьорген в Пхёнчхане пополнила свою коллекцию и опередила соотечественника.

У Мартена Фуркада уже есть семь Больших хрустальных глобусов против шести у Уле-Эйнара. И Мартен недавно заявил, что будет сражаться ещё как минимум два сезона. Хватит ли этого, чтобы побить рекорды великого норвежца, неизвестно. Но понятно одно: вместе с Бьорндаленом ушла целая эпоха биатлона — размеренная и степенная. Сейчас мир жаждет новых героев: острых на язык, сидящих в соцсетях, сознательно создающих шумиху вокруг себя и биатлона в целом.

Расставание всегда трудно, но порой необходимо. Бьорндален навсегда останется героем своей эпохи. Но корону теперь примерит кто-то другой.

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