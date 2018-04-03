Нет места жалости. Бьорндален ушел из спорта
Он не устал. Он просто не может биться на пределе. А значит, пришло время новых героев.
Он не устал. Он просто не может биться на пределе. А значит, пришло время новых героев.
Это
Он не мог соревноваться вечно, хотя почти всем поклонникам биатлона очень бы этого хотелось. Но он показал пример удивительного спортивного мастерства и долголетия. Впервые он начал выступать на Кубке мира в сезоне-1992/93, а решение завязать со спортом принял 25 лет спустя!
Остановиться Бьорндален не мог
За время своей выдающейся спортивной карьеры Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград, восемь из которых — золотые, а также 45 наград чемпионатов мира, 20 — высшей пробы. На полке
Обидно лишь то, что в последнем сезоне в спорте Бьорндалена причисляли к когорте сильнейших скорее по инерции, а уважали на трассе больше за былые заслуги. Конечно, все крепки задним умом, но если бы потрясающий норвежец завершил карьеру после триумфального домашнего чемпионата мира в Осло, где он завоевал четыре награды, включая золото в эстафете, то сейчас ассоциировался бы только со своими бесконечными победами и призовыми местами.
Но мы все видели, как Бьорндален проигрывал, и это печальнее всего.
Остановиться великий норвежец не мог — это было не в его правилах. Он всю свою жизнь посвятил спорту, он профессионал до мозга костей, не позволявший никому и ничему остановить своё стремление к победам. И как мог такой человек после чемпионата мира в Осло уйти из биатлона, когда до Олимпиады в Пхёнчхане, которая могла бы стать седьмой в его спортивной карьере, оставалось
В спорте нет места жалости
Бьорндален всегда славился своим умением должным образом подвести себя к важнейшему старту сезона, именно поэтому он каждый год завоёвывал хотя бы одну медаль чемпионата мира. Серия продолжалась два десятка лет: с 1997-го, когда норвежец бился на трассе с Майгуровым и Гроссом, до 2017-го, когда
Но в 2018-м запаса не хватило. Как признался сам спортсмен, его начало подводить сердце — он, несмотря ни на что, продолжал тренироваться, но не мог работать на пределе, так же как и раньше.
Кроме того, захватили семейные дела: воспитание дочери, конечно, отнимало драгоценные часы от тренировок, которым
Итог оказался закономерным: в преддверии Олимпиады великий норвежец в своей сборной по спортивным показателям остался только седьмым, и в Пхёнчхан в составе сборной не поехал. Уже тогда карьеру можно было заканчивать, но Бьорндален стойко решил закончить сезон.
За оставшиеся зимние и весенние месяцы Бьорндалену пришлось познакомиться с неведомым раньше чувством сострадания и жалости. Люди подписывали петиции о возвращении чемпиона в сборную, МОК заговорил о специальной «уайлд-кард» на Олимпиаду, норвежские тренеры начали колебаться в своём решении. Но жалость по отношению к тому, кто всегда наводил ужас на своих соперников, — это крайне плохой знак.
На
Мир жаждет новых героев
Бьорндален, безусловно, оставил грандиозный след в истории биатлона и спорта в целом. Он и есть идеальный спортсмен, настоящее воплощение биатлона. И он всегда будет стоять в одном ряду с Усэйном Болтом и Майклом Фелпсом, Ларисой Латыниной и Александром Тихоновым, навеки вписавшими свои имена в книги рекордов и спортивных героев человечества.
Но рекорды Бьорндалена не будут вечными. Биатлон развивается, растёт конкуренция, расширяется программа соревнований. Мартен Фуркад в 29 лет уже близок к тому, чтобы настичь великого норвежца по количеству побед — разве можно было себе это представить пять лет назад? Да и по количеству олимпийских наград зимних Игр Бьорндален уже не первый: норвежская лыжница Марит Бьорген в Пхёнчхане пополнила свою коллекцию и опередила соотечественника.
У Мартена Фуркада уже есть семь Больших хрустальных глобусов против шести у
Расставание всегда трудно, но порой необходимо. Бьорндален навсегда останется героем своей эпохи. Но корону теперь примерит