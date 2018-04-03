Домрачева прокомментировала уход Бьорндалена из спорта

«Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера -пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений.» — написала Домрачева в своем инстаграме.