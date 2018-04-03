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17:21 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Домрачева прокомментировала уход Бьорндалена из спорта

Дарья Домрачева, жена Уле-Эйнара Бьорндалена, рассказала, что гордится своим мужем. Легендарный биатлонист сегодня официально завершил карьеру.

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«Горжусь этим Мужчиной. Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера -пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений.» — написала Домрачева в своем инстаграме.

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