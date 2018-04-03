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16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Всем всё доказал: Малышко снова нужен сборной

Лидеры уезжают, Ханты побеждают Тюмень, а отставной капитан Малышко побеждает в масс-старте и снова стучится в двери сборной.

Источник: РИА "Новости"

Гонки без турнирного значения

В футболе есть такое понятие — матч без турнирного значения. В последних турах чемпионата таковых может набраться до половины. То есть у игры может быть победитель, но на турнирную судьбу участников матч не повлияет никак. Это касается и последних двух дней чемпионата России по биатлону. Дело в том, что на прошедшем накануне в Ханты-Мансийске тренерском совете были уже определены списки сборных команд на следующий сезон и повлиять как-то на выбор уважаемой комиссии результаты масс-стартов не могли при всём желании. А эстафеты и вовсе никогда не влияли и больше были нужны регионам и их амбициозным руководителям, чем самим спортсменам.

Лишился чемпионат в заключительной фазе и большей части своих ярких звёзд. Лидеры российского биатлона Антон Шипулин и Екатерина Юрлова сезон завершили. Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Максим Цветков из Западной Сибири отправились прямиком в Австрию, где в Хохфильцене их ждёт ещё чемпионат мира среди военнослужащих, а Алексей Слепов разболелся. В сухом остатке мы получили лишь несколько спортсменов сборной и всё ещё голодных до побед «регионалов», которым наконец выпал шанс пополнить свою коллекцию наград званием чемпиона России в одной из олимпийских дисциплин.

Молодость взяла верх над опытом

В женских эстафетах два главных центра российского биатлона не выигрывали три года, хотя в разное время обладали составами, не многим уступавшими сборной России. Однако кадровые потери в составах других команд оставили немного вариантов сценария. Тем более что на первом этапе в обеих командах бежали сборницы Дарья Виролайнен и Виктория Сливко. Накатывавшая весь сезон на этой позиции в сборной Сливко передала эстафету лишь третьей, притом что стрельбу не завалила. Какое-то время в дуэль грандов пыталась вмешаться Свердловская команда после отличного этапа Светланы Мироновой, но им не хватило глубины состава.

Судьбу эстафеты решало противостоянии опытной Ирины Услугиной и молодой Кристины Резцовой. Молодость взяла верх на всех фронтах. Кристина быстрее бежала, точнее и быстрее стреляла и действовала не по годам уверенно. Эта победа в очередной раз показывает новому тренерскому штабу, каким должен быть вектор развития российской команды в ближайшие годы. Нужно работать с молодёжью и развивать её.

Малышко рано списывать со счетов

Самые титулованные участники масс-старта Дмитрий Малышко и Алексей Волков уже после первого рубежа оказались в роли догоняющих и ушли на штрафной круг, но дальше гонка сложилась для них по-разному. Скорости Волкова даже в рамках чемпионата России сегодня не впечатляют, а Малышко провёл отличную погоню, а затем прекрасно справился со стрельбой стоя и одержал долгожданную победу на этом чемпионате в последней личной гонке сезона, к которой его долгое время вели личные тренеры Анатолий Хованцев и Дмитрий Кучеров.

Год назад руководство сборной приняло во многом популистское решение, отправив капитана за борт и основной и резервной команды. В этом году он волею судеб вернулся на Кубок мира, доказал там, что готов не хуже доброй половины сборной, а теперь закрепил успех личной победой на чемпионате России. Присутствие такого дядьки-наставника в нашей команде не будет лишним, тем более что Шипулин ещё не определился с продолжением карьеры, а уж будет ли Малышко выступать на Кубке мира зависит от него самого.

Поварницыну — серебро, Поршневу — Кубок

Самого талантливого юниора 1994 года рождения Александра Поварницына, казалось, мы потеряли. Настоящий «америкэн бой», который за океаном выиграл юниорский чемпионат мира, а потом в 21 год стал открытием на взрослом Кубке мира, в последние два года потерялся. В прошлом сезоне он ещё выиграл одну гонку на этапе Кубка IBU, отметился там и в декабре, но после этого исчез с радаров. Некогда яркая надежда российского биатлона так и не может обрести стабильность, хотя среди взрослых уже не новичок. В этой гонке Поварницын финишировал вторым, с надеждой воспрянуть духом и реанимировать карьеру в новом сезоне.

Но и среди нынешнего поколения успешных юниоров есть на кого обратить внимание. Высоченный, напоминающий Бьорна Ферри всем, кроме шевелюры, Никита Поршнев навёл шороху ещё в спринте в звёздной компании, а сейчас подтвердил свой класс, завоевав бронзу, притом что по ходу гонки ему приходилось отыгрывать круги, бросаться в погоню и вести контактную борьбу. Только чистая стрельба на последнем рубеже могла гарантировать медаль Поршневу, и он с этим справился.

Для Никиты успешным получился не только чемпионат России, но и весь сезон, который он почти полностью провёл на внутренних аренах. Он завоевал золотую медаль чемпионата страны в суперпреследовании, а по итогам сезона стал обладателем кубка России. Одно время этот статус давал право на централизованную подготовку в сборной, но потом это правило отменили. Хочется верить, что Никите там найдётся место безо всяких правил, ведь в 21 год он сделал то, что раньше покорялось только зрелым спортсменам, которые годами варятся в этом внутрироссийском котле.

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