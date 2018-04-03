Всем всё доказал: Малышко снова нужен сборной
Лидеры уезжают, Ханты побеждают Тюмень, а отставной капитан Малышко побеждает в
Лидеры уезжают, Ханты побеждают Тюмень, а отставной капитан Малышко побеждает в
Гонки без турнирного значения
В футболе есть такое понятие — матч без турнирного значения. В последних турах чемпионата таковых может набраться до половины. То есть у игры может быть победитель, но на турнирную судьбу участников матч не повлияет никак. Это касается и последних двух дней чемпионата России по биатлону. Дело в том, что на прошедшем накануне в
Лишился чемпионат в заключительной фазе и большей части своих ярких звёзд. Лидеры российского биатлона Антон Шипулин и Екатерина Юрлова сезон завершили. Ульяна Кайшева, Антон Бабиков и Максим Цветков из Западной Сибири отправились прямиком в Австрию, где в Хохфильцене их ждёт ещё чемпионат мира среди военнослужащих, а Алексей Слепов разболелся. В сухом остатке мы получили лишь несколько спортсменов сборной и всё ещё голодных до побед «регионалов», которым наконец выпал шанс пополнить свою коллекцию наград званием чемпиона России в одной из олимпийских дисциплин.
Молодость взяла верх над опытом
В женских эстафетах два главных центра российского биатлона не выигрывали три года, хотя в разное время обладали составами, не многим уступавшими сборной России. Однако кадровые потери в составах других команд оставили немного вариантов сценария. Тем более что на первом этапе в обеих командах бежали сборницы Дарья Виролайнен и Виктория Сливко. Накатывавшая весь сезон на этой позиции в сборной Сливко передала эстафету лишь третьей, притом что стрельбу не завалила.
Судьбу эстафеты решало противостоянии опытной Ирины Услугиной и молодой Кристины Резцовой. Молодость взяла верх на всех фронтах. Кристина быстрее бежала, точнее и быстрее стреляла и действовала не по годам уверенно. Эта победа в очередной раз показывает новому тренерскому штабу, каким должен быть вектор развития российской команды в ближайшие годы. Нужно работать с молодёжью и развивать её.
Малышко рано списывать со счетов
Самые титулованные участники
Год назад руководство сборной приняло во многом популистское решение, отправив капитана за борт и основной и резервной команды. В этом году он волею судеб вернулся на Кубок мира, доказал там, что готов не хуже доброй половины сборной, а теперь закрепил успех личной победой на чемпионате России. Присутствие такого
Поварницыну — серебро, Поршневу — Кубок
Самого талантливого юниора 1994 года рождения Александра Поварницына, казалось, мы потеряли. Настоящий «америкэн бой», который за океаном выиграл юниорский чемпионат мира, а потом в 21 год стал открытием на взрослом Кубке мира, в последние два года потерялся. В прошлом сезоне он ещё выиграл одну гонку на этапе Кубка IBU, отметился там и в декабре, но после этого исчез с радаров. Некогда яркая надежда российского биатлона так и не может обрести стабильность, хотя среди взрослых уже не новичок. В этой гонке Поварницын финишировал вторым, с надеждой воспрянуть духом и реанимировать карьеру в новом сезоне.
Но и среди нынешнего поколения успешных юниоров есть на кого обратить внимание. Высоченный, напоминающий Бьорна Ферри всем, кроме шевелюры, Никита Поршнев навёл шороху ещё в спринте в звёздной компании, а сейчас подтвердил свой класс, завоевав бронзу, притом что по ходу гонки ему приходилось отыгрывать круги, бросаться в погоню и вести контактную борьбу. Только чистая стрельба на последнем рубеже могла гарантировать медаль Поршневу, и он с этим справился.
Для Никиты успешным получился не только чемпионат России, но и весь сезон, который он почти полностью провёл на внутренних аренах. Он завоевал золотую медаль чемпионата страны в суперпреследовании, а по итогам сезона стал обладателем кубка России. Одно время этот статус давал право на централизованную подготовку в сборной, но потом это правило отменили. Хочется верить, что Никите там найдётся место безо всяких правил, ведь в 21 год он сделал то, что раньше покорялось только зрелым спортсменам, которые годами варятся в этом внутрироссийском котле.