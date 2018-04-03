Малышко победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону
ТАСС, 3 апреля. Дмитрий Малышко, представляющий
ТАСС, 3 апреля. Дмитрий Малышко, представляющий
31-летний спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 23,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал представляющий Удмуртию Александр Поварницын (отставание 20,8 секунды; 1 промах), бронзу — представляющий
Малышко является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи в эстафете, в Кубке мира в сезоне-2017/18 он провел шесть личных гонок, лучшим результатом для спортсмена стало 16-е место в спринте на этапе в Холменколлене (Норвегия).
Чемпионат России по биатлону, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.
О Всероссийских спортивных соревнованиях
Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Максим Цветков, Екатерина
На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.