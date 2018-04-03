Австрийцы подтвердили факт переговоров с тренером сборной РФ по биатлону Гроссом

В субботу издание Kronen Zeitung сообщило, что четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной Германии может возглавить команду Австрии после окончания действия его контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).

Сам Гросс заметил, что его соглашение рассчитано до конца апреля 2018 года, и что он хотел бы продолжить работу в России.

«Мы можем подтвердить, что есть переговоры между Федерацией лыжного спорта Австрии и тренерами различных стран, в том числе и с Рикко Гроссом. Зона ответственности потенциального кандидата пока не уточняется», — сообщили в австрийской федерации.