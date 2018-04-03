Бессеберг: Бьорндалену не обязательно возглавлять IBU, он может войти в его исполком

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Норвежская пресса ранее публиковала высказывания главы IBU о том, что он хотел бы видеть Бьорндалена своим преемником, если тот решит завершить карьеру по окончании сезона.

«Когда я давал интервью норвежским журналистам, то имел в виду несколько иное. На мой взгляд, любому спорту важно иметь такого человека если не на посту президента, то в исполкоме точно, — отметил Бессеберг. — Как мы видим на примере больших видов спорта, такая практика действительно часто используется. Так, легкую атлетику возглавляет Себастьян Коу, а первым вице-президентом является Сергей Бубка».

«Есть много примеров, когда бывшие звезды спорта присоединяются к международным федерациям. Да, нельзя исключать, что однажды Уле-Эйнар станет президентом [IBU], но, как мне кажется, это его не очень интересует. Но в этом и нет необходимости, я бы хотел его видеть в исполкоме», — добавил глава IBU.

44-летний Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград — восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую.