Ханты против Тюмени: чем кончилась главная биатлонная битва России

Источник: РИА "Новости"

Битва фаворитов?

Если говорить о сильнейших биатлонных регионах России, то в голову сразу приходят два наиболее известных: Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Здесь регулярно проводятся соревнования самого высокого уровня, здесь живут и растут сильные спортсмены, здесь, в конце концов, на развитие биатлона выделяются серьёзные средства. Но вот ведь парадокс! В женской эстафете на протяжении трёх последних лет ни Тюмени, ни Хантам не удавалось взобраться на высшую ступень пьедестала почёта. Более того, на чемпионате России 2017 года ни одна из этих команд даже в тройку в этой дисциплине не попала!

Исправлять это недоразумение были призваны сильнейшие спортсменки. Честь хозяйской команды на чемпионате в Ханты-Мансийске были призваны защищать Виролайнен, Мошкова, Шумилова и Резцова. В состав тюменской четвёрки вошли Сливко, Старых, Шестерикова и Услугина. Неплохие квартеты, не правда ли? Побороться с лидерами мечтали девушки из Красноярска, знающие вкус победы на чемпионате России. Неплохо выглядели также составы команд из Москвы — с Подчуфаровой, и Свердловской области — с Мироновой.

Мощный старт Новосибирска

С первых же метров дистанции вперёд вырвалась представительница новосибирской команды Евгения Павлова. Просвет между ней и основной группой то увеличивался, то сокращался, но к первой стрельбе Павлова приступила первой. Отправив все пять выстрелов в цель, она и на второй круг ушла лидером. За ней примерно в пяти секундах — Виктория Сливко из команды ХМАО-Югра и Дарья Виролайнен, представляющая сборную Тюменской области. Остальные девушки много ошибались на «лёжке», и четвёртое место сходу уступало лидеру более 20 секунд.

Новосибирская спортсменка в битве с опытными соперницами сумела не просто сохранить лидерство, но и закрепить его великолепной стрельбой на «стойке» — всё было быстро и точно. Вот только Виролайнен и Сливко отставать не хотели: наоборот, на третьем круге они поднажали и пустились в погоню за подуставшей Павловой. А остальные соперницы по итогам первого этапа оказались довольно далеко: Ирина Кручинкина, идущая четвёртой, отставала аж на 40 секунд.

Старых стреляет, Миронова бежит

Опытные спортсменки всё-таки догнали подуставшую Павлову. Виролайнен вышла на первое место и первой же передала эстафету Екатерине Мошковой. Новосибирская команда сохранила вторую позицию, но Анастасия Евсюнина стартовала лишь в секунде перед Ириной Старых, защищающей честь сборной Тюменской области. По ходу первого круга положение команд не изменилось — на стрельбище спортсменки пришли в том же порядке, в котором и ушли со старта, а вот сама стрельба внесла заметные коррективы в расстановку спортсменок.



Вся тройка лидеров стреляла с ошибками. Но если Мошкова и Старых сумели, пусть и с небольшими трудностями, закрыть по пять мишеней, то Евсюнина отправилась на два штрафных круга. А борьбу за третье место начали Екатерина Муралеева и Елизавета Каплина — вторая команда Приволжья и третья Ханты-Мансийского автономного округа соответственно.

На «стойке» в дуэли лидеров сильнее оказалась Тюмень — Старых отстреляла «из семи», а Мошкова побежала на штрафной круг и позволила догнать себя не только Муралеевой и Каплиной, но и Мироновой, которая шла по дистанции намного быстрее всех своих соперниц. Свердловской область за счёт её скорости сумела подняться с седьмого места на второе, но Тюмень усилиями Старых по-прежнему лидировала с большим отрывом — 36 секунд.

Железные нервы Шестериковой

Ольга Шестерикова, получившая эстафету первой, по дистанции шла небыстро и растеряла почти весь свой отрыв: хозяйка соревнований Екатерина Шумилова и Лариса Надеева из Свердловской области начали устраиваться на соседних ковриках, когда Шестерикова готовилась сделать первый выстрел. Но на нервы лидеру это не подействовало — тюменская спортсменка показала безупречную стрельбу и снова заставила Шумилову и Надееву себя догонять — на выходе с рубежа отрыв составлял более 20 секунд. У всех остальных команд на стрельбе возникли серьёзные проблемы: вторая сборная Приволжья, идущая четвёртой, отставала от третьего места на минуту.



Ко второму огневому рубежу соперницы вновь настигли Шестерикову, однако нервы у той оказались поистине железными — она снова обошлась без дополнительных патронов и умчалась от своих соперниц. Шумилова потратила на пять мишеней семь выстрелов и отстала на полминуты, а Надеева оставила один чёрный глазок незакрытым и оказалась ещё дальше — в минуте от лидеров и в борьбе за бронзу с Кручинкиной из Приволжья и Гербуловой из Красноярского края.

Ханты против Тюмени