Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
В немецкой армии планируют ввести форму для беременных
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Ханты-мансийские биатлонистки выиграли эстафету на ЧР
Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
12В Сочи прокатились по склонам в купальниках
12Россия проиграла Франции
14:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Ханты против Тюмени: чем кончилась главная биатлонная битва России

Женская эстафета на чемпионате России завершилась ярким сражением двух сильнейших регионов на последнем этапе. Ханты дома победили Тюмень.

Источник: РИА "Новости"

Битва фаворитов?

Если говорить о сильнейших биатлонных регионах России, то в голову сразу приходят два наиболее известных: Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Здесь регулярно проводятся соревнования самого высокого уровня, здесь живут и растут сильные спортсмены, здесь, в конце концов, на развитие биатлона выделяются серьёзные средства. Но вот ведь парадокс! В женской эстафете на протяжении трёх последних лет ни Тюмени, ни Хантам не удавалось взобраться на высшую ступень пьедестала почёта. Более того, на чемпионате России 2017 года ни одна из этих команд даже в тройку в этой дисциплине не попала!

Исправлять это недоразумение были призваны сильнейшие спортсменки. Честь хозяйской команды на чемпионате в Ханты-Мансийске были призваны защищать Виролайнен, Мошкова, Шумилова и Резцова. В состав тюменской четвёрки вошли Сливко, Старых, Шестерикова и Услугина. Неплохие квартеты, не правда ли? Побороться с лидерами мечтали девушки из Красноярска, знающие вкус победы на чемпионате России. Неплохо выглядели также составы команд из Москвы — с Подчуфаровой, и Свердловской области — с Мироновой.

Мощный старт Новосибирска

С первых же метров дистанции вперёд вырвалась представительница новосибирской команды Евгения Павлова. Просвет между ней и основной группой то увеличивался, то сокращался, но к первой стрельбе Павлова приступила первой. Отправив все пять выстрелов в цель, она и на второй круг ушла лидером. За ней примерно в пяти секундах — Виктория Сливко из команды ХМАО-Югра и Дарья Виролайнен, представляющая сборную Тюменской области. Остальные девушки много ошибались на «лёжке», и четвёртое место сходу уступало лидеру более 20 секунд.

Новосибирская спортсменка в битве с опытными соперницами сумела не просто сохранить лидерство, но и закрепить его великолепной стрельбой на «стойке» — всё было быстро и точно. Вот только Виролайнен и Сливко отставать не хотели: наоборот, на третьем круге они поднажали и пустились в погоню за подуставшей Павловой. А остальные соперницы по итогам первого этапа оказались довольно далеко: Ирина Кручинкина, идущая четвёртой, отставала аж на 40 секунд.

Старых стреляет, Миронова бежит

Опытные спортсменки всё-таки догнали подуставшую Павлову. Виролайнен вышла на первое место и первой же передала эстафету Екатерине Мошковой. Новосибирская команда сохранила вторую позицию, но Анастасия Евсюнина стартовала лишь в секунде перед Ириной Старых, защищающей честь сборной Тюменской области. По ходу первого круга положение команд не изменилось — на стрельбище спортсменки пришли в том же порядке, в котором и ушли со старта, а вот сама стрельба внесла заметные коррективы в расстановку спортсменок.

Вся тройка лидеров стреляла с ошибками. Но если Мошкова и Старых сумели, пусть и с небольшими трудностями, закрыть по пять мишеней, то Евсюнина отправилась на два штрафных круга. А борьбу за третье место начали Екатерина Муралеева и Елизавета Каплина — вторая команда Приволжья и третья Ханты-Мансийского автономного округа соответственно.

На «стойке» в дуэли лидеров сильнее оказалась Тюмень — Старых отстреляла «из семи», а Мошкова побежала на штрафной круг и позволила догнать себя не только Муралеевой и Каплиной, но и Мироновой, которая шла по дистанции намного быстрее всех своих соперниц. Свердловской область за счёт её скорости сумела подняться с седьмого места на второе, но Тюмень усилиями Старых по-прежнему лидировала с большим отрывом — 36 секунд.

Железные нервы Шестериковой

Ольга Шестерикова, получившая эстафету первой, по дистанции шла небыстро и растеряла почти весь свой отрыв: хозяйка соревнований Екатерина Шумилова и Лариса Надеева из Свердловской области начали устраиваться на соседних ковриках, когда Шестерикова готовилась сделать первый выстрел. Но на нервы лидеру это не подействовало — тюменская спортсменка показала безупречную стрельбу и снова заставила Шумилову и Надееву себя догонять — на выходе с рубежа отрыв составлял более 20 секунд. У всех остальных команд на стрельбе возникли серьёзные проблемы: вторая сборная Приволжья, идущая четвёртой, отставала от третьего места на минуту.

Ко второму огневому рубежу соперницы вновь настигли Шестерикову, однако нервы у той оказались поистине железными — она снова обошлась без дополнительных патронов и умчалась от своих соперниц. Шумилова потратила на пять мишеней семь выстрелов и отстала на полминуты, а Надеева оставила один чёрный глазок незакрытым и оказалась ещё дальше — в минуте от лидеров и в борьбе за бронзу с Кручинкиной из Приволжья и Гербуловой из Красноярского края.

Ханты против Тюмени

Шумилова блестяще прошла свой этап и почти догнала Шестерикову: Ирина Услугина приняла эстафету лишь в семи секундах от Кристины Резцовой. За третье место сражались Тамара Воронина (Свердловская область) и Наталья Ушкина (вторая команда Приволжья). В борьбе лидеров чуть лучше выглядела Резцова — она сократила отрыв от Услугиной до минимального и не позволила сопернице вернуть преимущество на стрельбище — спортсменки, представляющие Тюмень и Ханты, покинули рубеж одновременно. На третьем месте закрепилась Воронина.

Второй круг лидеры прошли в одном темпе, поэтому судьба чемпионского титула решалась на стрельбище. Ирина Услугина стреляла очень медленно и не слишком точно, а Кристина Резцова палила словно из пулемёта, использовала один дополнительный патрон и легко добыла 20 секунд преимущества — упустить его невозможно, борьба за золото завершилась. А минутой позже Тамара Воронина, быстро закрыв все мишени, завершила и борьбу за бронзу.

На финише Кристину Резцову встречали не только товарищи по команде, но и овации зрителей, довольных победой землячек. Первая команда ХМАО-Югра — чемпион России. Сборная Тюменской области — вторая. Девушки из Свердловской области — третьи.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Роналду против Буффона: «Реал Мадрид» борется с проклятием
СМИ: Ковальчук, Дацюк и Войнов зарабатывают больше 650 миллионов
Конец великой эпохи. Бьорндален попрощался с биатлоном
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года
Бывший футболист ЦСКА врал про фамилию и возраст
Майгуров: Не надо лезть в работу биатлонного тренера каждый день
Спорт-Экспресс
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
Готовы ли города России к ЧМ-2018: Москва и Санкт-Петербург
Китаец передвинул трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса
Особняк в Великобритании можно выиграть в лотерею
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь