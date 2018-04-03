Ханты против Тюмени: чем кончилась главная биатлонная битва России
Женская эстафета на чемпионате России завершилась ярким сражением двух сильнейших регионов на последнем этапе. Ханты дома победили Тюмень.
Женская эстафета на чемпионате России завершилась ярким сражением двух сильнейших регионов на последнем этапе. Ханты дома победили Тюмень.
Битва фаворитов?
Если говорить о сильнейших биатлонных регионах России, то в голову сразу приходят два наиболее известных: Тюменская область и
Исправлять это недоразумение были призваны сильнейшие спортсменки. Честь хозяйской команды на чемпионате в
Мощный старт Новосибирска
С первых же метров дистанции вперёд вырвалась представительница новосибирской команды Евгения Павлова. Просвет между ней и основной группой то увеличивался, то сокращался, но к первой стрельбе Павлова приступила первой. Отправив все пять выстрелов в цель, она и на второй круг ушла лидером. За ней примерно в пяти секундах — Виктория Сливко из команды
Новосибирская спортсменка в битве с опытными соперницами сумела не просто сохранить лидерство, но и закрепить его великолепной стрельбой на «стойке» — всё было быстро и точно. Вот только Виролайнен и Сливко отставать не хотели: наоборот, на третьем круге они поднажали и пустились в погоню за подуставшей Павловой. А остальные соперницы по итогам первого этапа оказались довольно далеко: Ирина Кручинкина, идущая четвёртой, отставала аж на 40 секунд.
Старых стреляет, Миронова бежит
Опытные спортсменки
Вся тройка лидеров стреляла с ошибками. Но если Мошкова и Старых сумели, пусть и с небольшими трудностями, закрыть по пять мишеней, то Евсюнина отправилась на два штрафных круга. А борьбу за третье место начали Екатерина Муралеева и Елизавета Каплина — вторая команда Приволжья и третья
На «стойке» в дуэли лидеров сильнее оказалась Тюмень — Старых отстреляла «из семи», а Мошкова побежала на штрафной круг и позволила догнать себя не только Муралеевой и Каплиной, но и Мироновой, которая шла по дистанции намного быстрее всех своих соперниц. Свердловской область за счёт её скорости сумела подняться с седьмого места на второе, но Тюмень усилиями Старых
Железные нервы Шестериковой
Ольга Шестерикова, получившая эстафету первой, по дистанции шла небыстро и растеряла почти весь свой отрыв: хозяйка соревнований Екатерина Шумилова и Лариса Надеева из Свердловской области начали устраиваться на соседних ковриках, когда Шестерикова готовилась сделать первый выстрел. Но на нервы лидеру это не подействовало — тюменская спортсменка показала безупречную стрельбу и снова заставила Шумилову и Надееву себя догонять — на выходе с рубежа отрыв составлял более 20 секунд. У всех остальных команд на стрельбе возникли серьёзные проблемы: вторая сборная Приволжья, идущая четвёртой, отставала от третьего места на минуту.
Ко второму огневому рубежу соперницы вновь настигли Шестерикову, однако нервы у той оказались поистине железными — она снова обошлась без дополнительных патронов и умчалась от своих соперниц. Шумилова потратила на пять мишеней семь выстрелов и отстала на полминуты, а Надеева оставила один чёрный глазок незакрытым и оказалась ещё дальше — в минуте от лидеров и в борьбе за бронзу с Кручинкиной из Приволжья и Гербуловой из Красноярского края.
Ханты против Тюмени
Шумилова блестяще прошла свой этап и почти догнала Шестерикову: Ирина Услугина приняла эстафету лишь в семи секундах от Кристины Резцовой. За третье место сражались Тамара Воронина (Свердловская область) и Наталья Ушкина (вторая команда Приволжья). В борьбе лидеров чуть лучше выглядела Резцова — она сократила отрыв от Услугиной до минимального и не позволила сопернице вернуть преимущество на стрельбище — спортсменки, представляющие Тюмень и Ханты, покинули рубеж одновременно. На третьем месте закрепилась Воронина.
Второй круг лидеры прошли в одном темпе, поэтому судьба чемпионского титула решалась на стрельбище. Ирина Услугина стреляла очень медленно и не слишком точно, а Кристина Резцова палила словно из пулемёта, использовала один дополнительный патрон и легко добыла 20 секунд преимущества — упустить его невозможно, борьба за золото завершилась. А минутой позже Тамара Воронина, быстро закрыв все мишени, завершила и борьбу за бронзу.
На финише Кристину Резцову встречали не только товарищи по команде, но и овации зрителей, довольных победой землячек. Первая команда